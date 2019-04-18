Сиссоко не знал, что "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко признался, что не сразу узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов, сорвавшись в раздевалку после гола вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, впоследствии отмененного благодаря VAR.

Когда Стерлинг поразил ворота Уго Льориса в компенсированное время матча на "Этихад" накануне вечером, радость "горожан" была недолгой, однако этого времени хватило, чтобы Сиссоко, замененный еще в первом тайме из-за травмы, в расстроенных чувствах убежал в раздевалку.



"Я был на скамейке и видел тот гол, после которого счет стал 5:3. Я был так расстроен, что сразу же вернулся в раздевалку".



"Я был один, никто не составил мне компанию, и там не было телевизора с трансляцией игры. У меня в голове были мысли о нашем вылете. Затем один из членов штаба зашел в раздевалку и сказал: "Невероятно, мы сделали это!"



"Я ответил: "Как мы это сделали?" Тогда он и рассказал мне об отмененном голе".



"Поэтому я надел футболку, забыл о своей травме и выбежал радоваться с остальными, чтобы не пропустить такой исторический момент. Это был невероятный эмоциональный шок", — сообщил Сиссоко L'Equipe.