Гвардиола: "Я поддерживаю VAR, но Льоренте мог забить рукой"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил поддержку системе VAR, но все-таки предположил, что нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте забил свой гол рукой.

Гол Льоренте на 73-й минуте оказался решающим для двухматчевого противостояния "горожан" и "шпор" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Лично изучив видеоповторы, рефери Джюнейт Чакыр пришел к выводу, что Фернандо отправил мяч в сетку бедром, а не рукой.



Гвардиола не уверен, что решение засчитать гол Льоренте было правильным, но все равно считает VAR полезной вещью.



"Это тяжело принять. Мы были близки к тому, чтобы пройти дальше. Это жестоко, но мы должны смириться. Во втором тайме мы сделали все, что могли, но все закончилось плохо для нас".



"Я поддерживаю VAR. Просто есть подозрение, что гол Льоренте, возможно, был забит рукой. С одного ракурса кажется, что это рука. С другого — нет".



"Я за честный футбол. Когда это офсайд, значит офсайд. Я не уверен насчет гола Рахима Стерлинга (отмененного в компенсированное время). Я лишь видел игровой эпизод, но если люди решили, что это офсайд, значит офсайд. Что я могу сказать?"



"Мы не забили пенальти в первом матче, но мы создали невероятное количество моментов сегодня, поэтому я так горжусь, особенно фанатами".



"Это был невероятный вечер для нас. Я никогда не видел стадион таким с момента своего приезда в Манчестер. Они знают, что мы выложились без остатка, но так бывает в футболе, он непредсказуем", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.