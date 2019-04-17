Садио Мане хочет стать легендой "Ливерпуля"

Нападающий Садио Мане намекнул, что его будущее связано с "Ливерпулем", заявив о своем намерении стать легендой мерсисайдского клуба.

На днях испанское издание El Confidencial сообщило, что Мане стал трансферной целью для "Реала", которому он забил в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона.



Утверждалось, что "Реал" может предложить более 130 миллионов фунтов за Садио, однако сам 27-летний сенегалец, забивший 21 гол в этом сезоне с учетом всех соревнований, имеет другие планы.



"Конечно я хочу стать легендой — не только "Ливерпуля", но и всей Премьер-Лиги, это одна из моих целей. Я сделаю все возможное, чтобы достичь как можно большего".



"Я уже достиг рубежа в 100 матчей за "Ливерпуль", и это многое значит для меня. Сыграть так много матчей за такого рода клуб — это невероятно".



"Как я всегда говорил, я очень счастлив выступать за этот клуб. Я наслаждаюсь каждым днем здесь и стараюсь изо всех сил, чтобы выиграть что-нибудь для этого клуба", — сообщил Мане официальному журналу "Ливерпуля".