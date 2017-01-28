Коутиньо хочет стать легендой "Ливерпуля"

Полузащитник Филиппе Коутиньо заверил, что связывает свое будущее с "Ливерпулем" и не помышляет о переезд в Китай или "Барселону".

На текущей неделе 24-летний бразилец заключил с "красными" новый долгосрочный контракт, тем самым положив конец слухам насчет своего будущего. Теперь Филиппе будет стремиться к тому, чтобы стать легендой "Ливерпуля".



"У меня не было необходимости откладывать подписание нового контракта. Я и так все знаю. Я живу этим каждый день, я могу чувствовать это. Я вижу амбиции клуба, моих партнеров по команде, тренера. Я живу этим, вижу это. Чего-то ждать? Нет, нет. Сейчас правильное время".



"Я понимаю, что означает "Ливерпуль". Мы можем вспомнить имена Далглиша, Раша, Хансена, Сунесса, Суареса, Джеррарда. Я нахожусь здесь уже несколько лет, и я уже не новичок. Я все понимаю".



"Подписав новый контракт с этим клубом, теперь я буду стремиться к тому, чтобы однажды встать в один ряд с этими игроками. Они легенды. Успех игрока определяется его преданностью или его трофеями. Или тем и другим. Чтобы присоединиться к этой группе, я должен многого добиться. Я хочу выигрывать трофеи. Пять лет по моему контракту дают мне такую возможность".



"Китай? Нет. Я не заинтересован. Я не задумываюсь об этом, ни на мгновение. Мой футбол здесь. Мое сердце здесь. Я не думаю ни о каком другом клубе. Совершенно не думаю".



"Убежден, всегда есть место, где ты можешь выражать себя, играть без страха, играть, используя все свои качества. Когда находишь это место, оставайся там. У этого клуба, "Ливерпуля", есть план. Наш план — вернуться на вершину, и я верю в это. Я хочу быть частью этого".



"Нет ничего, что бы мешало нам конкурировать с большими клубами. Клубами в Англии. Клубами в Европе. Да, даже клубами вроде "Барселоны". Почему нет?" — сообщил Коутиньо.