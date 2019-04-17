Джон Стоунс не считает покер несбыточной мечтой

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что не считает завоевание всех четырех трофеев в течение одного сезона "несбыточной мечтой".

Домашний матч против "Тоттенхэма" в среду вечером определит, выйдут ли "горожане" в полуфинал Лиги Чемпионов и сохранят ли шансы на исторический покер, который прежде никому не удавалось оформить.



Стоунс соглашается с тем, что "Сити" установил перед собой высокую планку, однако эту планку "горожане" способны взять, уверен Джон.



"Я не думаю, что существует так уж много невозможных вещей. Такова моя установка. Если ты не мечтаешь по-крупному, ты ничуть не приблизишься к своей мечте. И это ощущение есть у каждого из нас — мы обладаем верой и амбициями насчет покера".



"Все мы мечтаем об этом, и все мы хотим этого добиться. Этого хочет клуб, этого хотят игроки, этого хочет каждый, кто имеет отношение к "Манчестер Сити".



"Премьер-Лига — это соревнование, где мы играем неделя за неделей на протяжении 38 туров. В Лиге Чемпионов все решается за семь-восемь — я не знаю, сколько точно — матчей".



"Оба этих трофея важны для нашей истории как клуба. Мы еще не побеждали в таком престижном соревновании, как Лига Чемпионов, поэтому мы определенно хотим добавить этот трофей в свой кабинет".



"Мы все еще охотимся за покером, и это мечта, которую мы должны постараться достичь. Ради этого мы и сражаемся каждый день", — цитирует Стоунса Sky Sports.