Каррагер: "Для "Ливерпуля" лучше потерять Салаха, чем Мане"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что потеря Садио Мане была бы более болезненной для "красных", чем Мохамеда Салаха.

Этот сезон справедливо считается лучшим для Мане за все время выступлений в Англии. Садио наколотил уже 18 голов в рамках Премьер-Лиги, включая победный в воскресном матче против "Челси".



И хотя Салах забил на один гол больше в Премьер-Лиге, именно Мане видится Каррагеру как наиболее определяющий игрок для команды Юргена Клоппа.



"Если бы "Ливерпулю" было суждено потерять одного из них, кого бы я выбрал? Салаха".



"Они оба забили одинаковое количество голов, но я огромный фанат Мане. Люди говорят о Юргене Клоппе, о его удачных покупках Салаха и Ван Дейка, но именно Мане "Ливерпуль" обязан своим возвращением на передовую роль. Он был первым приобретением Клоппа, 30 миллионов фунтов".



"Он стал тем приобретением, которое затащило "Ливерпуль" в топ-4. В прошлом сезоне он привел "Ливерпуль" к финалу Лиги Чемпионов, а в этом сезоне помогает сражаться за титул. Поэтому он один из тех, с кого все начиналось".



"Выиграет титул "Ливерпуль" или "Сити", в этом будет большая заслуга фланговых игроков".



"Вспоминая о "Ливерпуле" образца 2009 года, когда мы соперничали с "Юнайтед", я понимаю, что у нас не было такого флангового игрока. Если посмотреть на команды, становившиеся чемпионами, то в них всегда выделялись фланговые игроки".



"Я зайду дальше и скажу, что мы выиграли бы лигу в 2009 году, будь у нас тогда Садио Мане. Это была единственная разница между нами и "Юнайтед", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.