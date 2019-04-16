Эмери: "Попадание в топ-4 — в руках "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рад, что теперь попадание в топ-4 Премьер-Лиги зависит от его собственной команды.

Не без проблем, но все-таки обыграв "Уотфорд" со счетом 0:1 накануне вечером, "канониры" поднялись на четвертую позицию в Премьер-Лиге. Подопечные Эмери опережают "Манчестер Юнайтед" на два очка, а перед "Челси" имеют преимущество лишь по дополнительным показателям.



Таким образом, "Арсенал" стал хозяином своей судьбы и может не переживать насчет результатов конкурентов — главное выиграть собственные матчи.



"Наша позиция в таблице очень важна. Попадание в топ-4 — в наших руках".



"Мы работали над тем, чтобы подвергнуть давлению голкипера, когда тот собирался сыграть так, как сыграл. Оба (Пьер-Эмерик Обамеянг) совершил очень хорошее действие".



"Думаю, мы способны лучше контролировать игру. Когда у тебя один лишний игрок, очень важно использовать это, чтобы преодолевать их линии и лучше атаковать на дальней трети поля".



"Однако я думаю, все очень позитивно, потому что мы набрали три очка", — цитирует Эмери Sky Sports.