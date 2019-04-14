Бартон выбил два зуба другому тренеру из Лиги Один
У наставника "Флитвуда" Джо Бартона возникли большие проблемы после того, как он атаковал своего коллегу по тренерскому цеху Даниэля Стенделя из "Барнсли".
Накануне "Флитвуд" потерпел поражение 4:2 в гостях у "Барнсли" в рамках Лиги Один, однако этот результат отошел на второй план из-за случившегося после финального свистка.
Повздорив со Стенделем в подтрибунном тоннеле, Бартон лбом ударил коллегу в лицо и выбил Даниэлю два зуба, сообщает The Sun.
Затем экс-полузащитник "Бернли", "Рейнджерс", "Марселя", КПР, "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицией на выезде с парковки по подозрению в нападении на человека. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Police stopped Joey Barton from leaving Oakwell as they investigate an alleged assault by the Fleetwood manager on Barnsley boss Daniel Stendel— Sky Sports News (@SkySportsNews) 13 апреля 2019 г.
14.04.2019 11:00
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