Бартон выбил два зуба другому тренеру из Лиги Один

У наставника "Флитвуда" Джо Бартона возникли большие проблемы после того, как он атаковал своего коллегу по тренерскому цеху Даниэля Стенделя из "Барнсли".

Накануне "Флитвуд" потерпел поражение 4:2 в гостях у "Барнсли" в рамках Лиги Один, однако этот результат отошел на второй план из-за случившегося после финального свистка.



Повздорив со Стенделем в подтрибунном тоннеле, Бартон лбом ударил коллегу в лицо и выбил Даниэлю два зуба, сообщает The Sun.



Затем экс-полузащитник "Бернли", "Рейнджерс", "Марселя", КПР, "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицией на выезде с парковки по подозрению в нападении на человека. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





