Сульшер готов быть безжалостным

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что будет "безжалостным", комплектуя состав своей команды к следующему сезону.

Серьезный спад, случившийся с "красными дьяволами" в последнее время, ставит под угрозу их попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Как бы ни завершилась эта кампания, грядущим летом состав "Юнайтед" значительно обновится — будет много приобретений и много расставаний, и Сульшер заранее готов к непростым решениям.

"Это будет выживание находящихся в лучшей форме или выживание лучших. Настолько безжалостны мы собираемся быть".

"Нам нужны игроки, которые позволят нам двигаться вперед. Это подразумевает определенную культуру в раздевалке, определенную работу на ежедневной основе, чтобы снова сделать нас претендентами на награды".

"В данный момент "Ливерпуль" и "Сити" слишком далеко впереди, и мы хотим к ним приблизиться. Также мы сыграли против "Барселоны", которая задает стандарты в европейском футболе".

"Мы не испытываем иллюзий по поводу той упорной работы, которую нам предстоит проделать, и тех тяжелых решений, которых мне, Майку (Фелану) и клубу предстоит принять", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 11:00

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  1. osivori 13.04.2019 11:35 # osivori
    лучше быть деловым, а зачем безжалостным

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  2. hammersmith 13.04.2019 11:17 # hammersmith
    Сульшер готов быть безжалостным к "Манчестер Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/70051/

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