Сульшер готов быть безжалостным

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что будет "безжалостным", комплектуя состав своей команды к следующему сезону.

Серьезный спад, случившийся с "красными дьяволами" в последнее время, ставит под угрозу их попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Как бы ни завершилась эта кампания, грядущим летом состав "Юнайтед" значительно обновится — будет много приобретений и много расставаний, и Сульшер заранее готов к непростым решениям.



"Это будет выживание находящихся в лучшей форме или выживание лучших. Настолько безжалостны мы собираемся быть".



"Нам нужны игроки, которые позволят нам двигаться вперед. Это подразумевает определенную культуру в раздевалке, определенную работу на ежедневной основе, чтобы снова сделать нас претендентами на награды".



"В данный момент "Ливерпуль" и "Сити" слишком далеко впереди, и мы хотим к ним приблизиться. Также мы сыграли против "Барселоны", которая задает стандарты в европейском футболе".



"Мы не испытываем иллюзий по поводу той упорной работы, которую нам предстоит проделать, и тех тяжелых решений, которых мне, Майку (Фелану) и клубу предстоит принять", — цитирует Сульшера The Independent.