Клопп: "Расистам нужно пожизненно запретить посещать стадионы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал наказывать болельщиков пожизненными запретами на посещение футбольных матчей за проявление расизма.

На текущей неделе болельщики "Челси" в очередной опозорили свой клуб в Европе, затянув во время выездного матча против "Славии" кричалку насчет нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха — а по совместительству бывшего игрока "синих".



"Салах — террорист", — выкрикивали фанаты "Челси" в Праге.



"Ливерпуль" и "Челси" немедленно осудили поведение болельщиков, а Клопп даже предложил не пускать таких людей на футбол.



"Это отвратительно. Очередной пример того, чего не должно происходить в принципе".



"Мы не должны смотреть на это как нечто, связанное с "Челси" или связанное с "Ливерпулем". Это очередной признак того, что где-то в мире что-то не совсем в порядке".



"Это по-прежнему незначительная горстка людей, но более сильная реакция всех нас поможет избегать подобного в будущем. Если ты сделаешь нечто подобное, тебя нельзя снова пускать на стадион — причем пожизненно. Такова моя точка зрения".



"Люди совершенно не понимают рамки дозволенного в жизни. Расизм — это мнение, что некоторые люди являются более ценными, чем другие. Это наибольшее недопонимание, что только есть в мире. Как участник футбольного сообщества я могу сказать, что этих людей нельзя допускать до игры".



"Это все, что я могу сказать. Этих людей нельзя снова пускать в футбольное сообщество. Сейчас они позволяют себе подобные вещи, но я надеюсь, мы их искореним в будущем", — цитирует Клоппа The Telegraph.



