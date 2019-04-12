Садио Мане — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам марта

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил награду как лучшему игроку в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.

В марте Мане отметился тремя голами, благодаря чему помог "Ливерпулю" пройти этот месяц без поражений и завершить его на вершине Премьер-Лиги.



После безголевого дерби с "Эвертоном", Садио отметился дублем против "Бернли" (4:2) и открыл счет в матче против "Фулхэма" (1:2). Также 27-летний сенегалец провел все 90 минут победного поединка против "Тоттенхэма" (2:1).



Таким образом, теперь на счету Мане уже 17 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и все 17 он забил с игры.



В борьбе за звание Игрока Месяца Садио опередил Шеймуса Коулмена из "Эвертона", одноклубника Энди Робертсона, Бернарду Силву из "Манчестер Сити", Джейми Варди из "Лестера" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона". Единственный предыдущий раз Мане брал эту награду в августе 2017.