Садио Мане — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам марта

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил награду как лучшему игроку в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.

В марте Мане отметился тремя голами, благодаря чему помог "Ливерпулю" пройти этот месяц без поражений и завершить его на вершине Премьер-Лиги.

После безголевого дерби с "Эвертоном", Садио отметился дублем против "Бернли" (4:2) и открыл счет в матче против "Фулхэма" (1:2). Также 27-летний сенегалец провел все 90 минут победного поединка против "Тоттенхэма" (2:1).

Таким образом, теперь на счету Мане уже 17 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и все 17 он забил с игры.

В борьбе за звание Игрока Месяца Садио опередил Шеймуса Коулмена из "Эвертона", одноклубника Энди Робертсона, Бернарду Силву из "Манчестер Сити", Джейми Варди из "Лестера" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона". Единственный предыдущий раз Мане брал эту награду в августе 2017.


Метки Ливерпуль, Мане, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 19:10

Количество просмотров Просмотров: 502

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  1. liverpo0ol 12.04.2019 19:33 # liverpo0ol
    #можетповторить#пинсы

    как бы не обосрались братишки, не стоит

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  2. toha-bludsikir 12.04.2019 19:32 # toha-bludsikir
    Хорош. Получе всяких салахов будет.

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  3. liverpo0ol 12.04.2019 19:26 # liverpo0ol
    Ван Дейк потом Мане, а где хозард?

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  4. xin 12.04.2019 19:24 # xin
    Азар даже с 4 пенальти не может догнать этого топаря!

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  5. keane16 12.04.2019 19:23 # keane16
    Предсказуемо

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  6. brown-ale 12.04.2019 19:19 # brown-ale
    Лучший черный футболист в АПЛ после Канте.

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  7. alexomck 12.04.2019 19:17 # alexomck
    но ведь Хазард... лучий после Месси и Роналду:(

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  8. emily-lfc-2005 12.04.2019 19:17 # emily-lfc-2005
    Хищник ,топ-футболист и мой самый любимый игрок Великого Ливерпуля!

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  9. januzaj00 12.04.2019 19:14 # januzaj00
    Последний трофей ливера в этом сезоне

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