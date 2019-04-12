Садио Мане — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам марта
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил награду как лучшему игроку в Премьер-Лиге по итогам прошлого месяца.
В марте Мане отметился тремя голами, благодаря чему помог "Ливерпулю" пройти этот месяц без поражений и завершить его на вершине Премьер-Лиги.
После безголевого дерби с "Эвертоном", Садио отметился дублем против "Бернли" (4:2) и открыл счет в матче против "Фулхэма" (1:2). Также 27-летний сенегалец провел все 90 минут победного поединка против "Тоттенхэма" (2:1).
Таким образом, теперь на счету Мане уже 17 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и все 17 он забил с игры.
В борьбе за звание Игрока Месяца Садио опередил Шеймуса Коулмена из "Эвертона", одноклубника Энди Робертсона, Бернарду Силву из "Манчестер Сити", Джейми Варди из "Лестера" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона". Единственный предыдущий раз Мане брал эту награду в августе 2017.
12.04.2019 19:10
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Последние комментарии:
#можетповторить#пинсы
как бы не обосрались братишки, не стоит
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Хорош. Получе всяких салахов будет.
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Ван Дейк потом Мане, а где хозард?
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Азар даже с 4 пенальти не может догнать этого топаря!
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Предсказуемо
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Лучший черный футболист в АПЛ после Канте.
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но ведь Хазард... лучий после Месси и Роналду:(
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Хищник ,топ-футболист и мой самый любимый игрок Великого Ливерпуля!
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Последний трофей ливера в этом сезоне
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