Сульшер решил не покупать Ван-Биссаку

Аарон Ван-Биссака Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил завершить интерес своего клуба к правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке.

Уже несколько недель известно, что "красные дьяволы" не будут продлевать контракт со своим капитаном Антонио Валенсией. В связи с этим пресса отчаянно сватала на "Олд Траффорд" 21-летнего Ван-Биссаку, который блестяще проводит этот сезон.

Однако The Sun удалось выяснить, что Сульшер остался под впечатлением от игры Диогу Далота в последних матчах и теперь видит в 20-летнем португальце, купленном год назад за 19 миллионов фунтов, своего основного правого защитника.

Вместе с тем Сульшер понимает, что юному Диогу необходима конкуренция, и на роль дублера для Далота "Юнайтед" хочет пригласить игрока с опытом — вроде Тома Менье, который подумывает об уходе из ПСЖ из-за дефицита игрового времени.


Метки Ван-Биссака, Далот, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 711

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  1. silva77 12.04.2019 16:45 # silva77
    Он, Фелиш, Гримальдо, Де Лигхт, Ндомбеле, Нереш - НАШ
    Только Топ только Топовая команда
    идите нахуй вы все всторосортные команды

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  2. mancunia-planet 12.04.2019 16:34 # mancunia-planet
    Се Сан сасан бл

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  3. lambert757 12.04.2019 16:30 # lambert757
    Возьмём летом 2020. А попа, пускай ещё один год в кп опыта набирается

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  4. sssuso 12.04.2019 16:23 # sssuso
    Ван Биссака рили топарь. Не будь у нас Трента я бы лично хотел чтобы ЛФК его купил.

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  5. hammersmith 12.04.2019 16:20 # hammersmith
    ван-би-сак, три полоски

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  6. lfcynwa 12.04.2019 16:06 # lfcynwa
    если возьмут Менье - будет хоть как-то оправдано. Но чел топарик цепкий, можно было б и взять

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