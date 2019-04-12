Сульшер решил не покупать Ван-Биссаку
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил завершить интерес своего клуба к правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке.
Уже несколько недель известно, что "красные дьяволы" не будут продлевать контракт со своим капитаном Антонио Валенсией. В связи с этим пресса отчаянно сватала на "Олд Траффорд" 21-летнего Ван-Биссаку, который блестяще проводит этот сезон.
Однако The Sun удалось выяснить, что Сульшер остался под впечатлением от игры Диогу Далота в последних матчах и теперь видит в 20-летнем португальце, купленном год назад за 19 миллионов фунтов, своего основного правого защитника.
Вместе с тем Сульшер понимает, что юному Диогу необходима конкуренция, и на роль дублера для Далота "Юнайтед" хочет пригласить игрока с опытом — вроде Тома Менье, который подумывает об уходе из ПСЖ из-за дефицита игрового времени.
12.04.2019 16:00
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Только Топ только Топовая команда
идите нахуй вы все всторосортные команды
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Се Сан сасан бл
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Возьмём летом 2020. А попа, пускай ещё один год в кп опыта набирается
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Ван Биссака рили топарь. Не будь у нас Трента я бы лично хотел чтобы ЛФК его купил.
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ван-би-сак, три полоски
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если возьмут Менье - будет хоть как-то оправдано. Но чел топарик цепкий, можно было б и взять
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