Сульшер решил не покупать Ван-Биссаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил завершить интерес своего клуба к правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке.

Уже несколько недель известно, что "красные дьяволы" не будут продлевать контракт со своим капитаном Антонио Валенсией. В связи с этим пресса отчаянно сватала на "Олд Траффорд" 21-летнего Ван-Биссаку, который блестяще проводит этот сезон.



Однако The Sun удалось выяснить, что Сульшер остался под впечатлением от игры Диогу Далота в последних матчах и теперь видит в 20-летнем португальце, купленном год назад за 19 миллионов фунтов, своего основного правого защитника.



Вместе с тем Сульшер понимает, что юному Диогу необходима конкуренция, и на роль дублера для Далота "Юнайтед" хочет пригласить игрока с опытом — вроде Тома Менье, который подумывает об уходе из ПСЖ из-за дефицита игрового времени.