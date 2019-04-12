FA предъявила обвинения Нилу Уорноку
FA предъявила обвинения главному тренеру "Кардиффа" Нилу Уорноку по поводу его комментариев после домашнего поражения 1:2 от "Челси" 31 марта.
Напомним, Уорнок был в ярости от судейства в том матче. Основные претензии Нила касались гола Сесара Аспиликуэты, чей очевидный офсайд бригада Крейга Поусона проглядела.
70-летний тренер даже назвал рефери Премьер-Лиги "худшими в мире", и Ассоциация не оставила без внимания эту и другие резкие ремарки. Теперь у Уорнока есть время до следующего вторника, чтобы дать свой ответ.
В своем заявлении FA уточняет, что претензии организации к Уорноку касаются не какого-то отдельного высказывания или фразы, а трех разных интервью — BBC, Sky Sports и talkSPORT. Такого рода деталь говорит, что наказание Нила легким не будет.
12.04.2019 14:45
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Пускай расследуют подкуп абрашей судей и ротацию сосарри, твари фашные.
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Все что ему надо это богатейшую на материал нарезку косяков судей им принести.
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А выдвинуть обвинения тем пидарасам которые судили этот матч они не хотят?!
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