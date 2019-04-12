Смоллинг: "Месси знает, что это была случайность"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси не обиделся на него за разбитый нос.

В минувшую среду "красные дьяволы" потерпели поражение 0:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". Смоллингу и партнерам удалось сдержать Месси, не считая эпизода с голом.



Еще в первом тайме матча на "Олд Траффорд" Смоллинг, сражаясь на втором этаже с Месси, разбил сопернику нос. Лионелю потребовалась медицинская помощь, чтобы остановить обильное кровотечение, однако пострадавший воспринял это как игровой эпизод.



"Мы поговорили после. Мы коротко пообщались и пожали руки. Он знает, что это была случайность".



"В тот момент я не осознавал, что действительно его поранил таким образом в воздухе. Суарес тоже подошел ко мне после матча, у нас с ним был хороший стык, но он просто пожал мою руку и пожелал удачи".



"Это приятно, что ты можешь сражаться на поле, но после матча вы проявляете уважение друг к другу. В конце концов вы просто стараетесь изо всех сил", — сообщил Смоллинг BBC.