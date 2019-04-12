Смоллинг: "Месси знает, что это была случайность"

Лионель Месси Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси не обиделся на него за разбитый нос.

В минувшую среду "красные дьяволы" потерпели поражение 0:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". Смоллингу и партнерам удалось сдержать Месси, не считая эпизода с голом.

Еще в первом тайме матча на "Олд Траффорд" Смоллинг, сражаясь на втором этаже с Месси, разбил сопернику нос. Лионелю потребовалась медицинская помощь, чтобы остановить обильное кровотечение, однако пострадавший воспринял это как игровой эпизод.

"Мы поговорили после. Мы коротко пообщались и пожали руки. Он знает, что это была случайность".

"В тот момент я не осознавал, что действительно его поранил таким образом в воздухе. Суарес тоже подошел ко мне после матча, у нас с ним был хороший стык, но он просто пожал мою руку и пожелал удачи".

"Это приятно, что ты можешь сражаться на поле, но после матча вы проявляете уважение друг к другу. В конце концов вы просто стараетесь изо всех сил", — сообщил Смоллинг BBC.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Месси, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1080

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stefh 12.04.2019 11:44 # stefh
    Футбол конечно уже не тот. Бабская пьеса. Вот помню в мое время решали вопросы быстро и без криков. Однажды намечалась не слабая заварушка. Нам сообщили, что на нас идет другой район и что их численность в разы больше нашей. А нас было 300. Помню, мы тогда пошли на хитрость: встали с ребятами между скал и приняли врага в узком пространстве. Отличная была пиздeловка.

    (ответить)

  2. blackbirdofk 12.04.2019 11:06 # blackbirdofk
    Это была битва симулянтов. Мактоминей, Суарес, Рэшфорд, Погба, Альба. Смотрел сдерживая смех на этих актрис.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: