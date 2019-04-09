Крис Смоллинг: "Подавайте Месси"

Лионель Месси Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что готов к испытанию суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.

В среду вечером Месси и партнеры выйдут на поле "Олд Траффорд", чтобы сыграть первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Ранее в этом розыгрыше турнира Смоллингу доводилось противостоять таким звездным игрокам, как Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Килиан Мбаппе из ПСЖ. Крис чувствует, что теперь он готов и к Месси.

"Это нечто, что я предвкушаю. В этом сезоне мне уже повезло противостоять Роналду и Мбаппе. Ты предвкушаешь такие испытания и противостояния с такими игроками. Я бы сказал: подавайте Месси".

"Я не играл против него в соревновательных матчах — лишь в товарищеских и предсезонных. Мне не терпится сыграть против него, и я надеюсь, мы сведем к минимуму количество моментов у него, потому что мы знаем, игроком какого уровня он является. Но "Барселона" — это не только Месси, у них команда мирового уровня".

"Нам нужно быть уверенными, что мы будем придерживаться плана на игру — как это было против ПСЖ. Мы знаем, что можем доставить проблем любой команде", — цитирует Смоллинга The Telegraph и официальный веб-сайт МЮ.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Месси, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 569

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  1. electric 09.04.2019 23:54 # electric
    ))))))))))))))))))

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  2. van-der-slav 09.04.2019 23:42 # van-der-slav
    Месси против овоща, кто будет сильнее?
    Смоллинга надо в plants vs zombies добавить как самого слабого перса

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  3. frisby 09.04.2019 23:36 # frisby
    ахахахаха наивный алень.. у ананаса будет шанс улучшить статистику и забить теперь дубль в свои ворота

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  4. l-freeman 09.04.2019 23:06 # l-freeman
    Завтра напихает по самые гланды

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  5. edvinman-utd 09.04.2019 23:03 # edvinman-utd
    Когда то так в 2009 году Фердинанд говорил

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  6. jappstamm 09.04.2019 23:03 # jappstamm
    Единственное что остаётся это верить

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