Крис Смоллинг: "Подавайте Месси"
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что готов к испытанию суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.
В среду вечером Месси и партнеры выйдут на поле "Олд Траффорд", чтобы сыграть первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Ранее в этом розыгрыше турнира Смоллингу доводилось противостоять таким звездным игрокам, как Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Килиан Мбаппе из ПСЖ. Крис чувствует, что теперь он готов и к Месси.
"Это нечто, что я предвкушаю. В этом сезоне мне уже повезло противостоять Роналду и Мбаппе. Ты предвкушаешь такие испытания и противостояния с такими игроками. Я бы сказал: подавайте Месси".
"Я не играл против него в соревновательных матчах — лишь в товарищеских и предсезонных. Мне не терпится сыграть против него, и я надеюсь, мы сведем к минимуму количество моментов у него, потому что мы знаем, игроком какого уровня он является. Но "Барселона" — это не только Месси, у них команда мирового уровня".
"Нам нужно быть уверенными, что мы будем придерживаться плана на игру — как это было против ПСЖ. Мы знаем, что можем доставить проблем любой команде", — цитирует Смоллинга The Telegraph и официальный веб-сайт МЮ.
09.04.2019 23:00
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))))))))))))))))))
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Месси против овоща, кто будет сильнее?
Смоллинга надо в plants vs zombies добавить как самого слабого перса
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ахахахаха наивный алень.. у ананаса будет шанс улучшить статистику и забить теперь дубль в свои ворота
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Завтра напихает по самые гланды
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Когда то так в 2009 году Фердинанд говорил
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Единственное что остаётся это верить
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