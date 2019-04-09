Каррагер: "Хадсон-Одои не следует подписывать новый контракт с "Челси"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что на месте вингера Каллума Хадсон-Одои не стал бы подписывать новый контракт с "Челси".
Накануне вечером Хадсон-Одои отметился всего лишь своим вторым появлением в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:0 над "Вест Хэмом".
Тем не менее, перспективы 18-летнего англичанина в команде Маурицио Сарри по-прежнему выглядят туманно, от чего Каллум и не горит желанием продлевать истекающий в следующем году контракт.
По мнению Каррагера, юниору стоит отложить вопрос о своем будущем на 12 месяцев. Джейми предлагает Каллуму остаться в "Челси" на следующий сезон, чтобы затем либо заключить новую сделку, либо уйти свободным агентом.
"На месте Хадсон-Одои я бы не стал подписывать новый контакт. Он в очень сильном положении. Мне нравится тот факт, что его нежелание подписывать новый контракт связано не с деньгам и не с "Баварией", а со стремлением играть. Мы можем почувствовать его разочарование. Я обожаю демонстрируемую им смелость. Он готов говорить: "Если я не буду играть, я уйду".
"На его месте я бы не стал уходить в конце этого сезона. Учитывая его ситуацию в "Челси", я бы использовал последний год по своему контракту как рычаг. Я бы в уважительной манере дал понять "Челси": Докажите мне в следующем сезоне, насколько я важен для вас, позволяя мне играть".
"Челси" хочет заключить с ним пятилетний контракт, потому что они в ужасе от того, что он может уйти бесплатно, и в таком случае они, как бизнес, не получат ничего. Так что я испытываю огромное уважение к тому, как парень ведет себя данный момент".
"Я не думаю, что он должен подписывать новый контракт, но я и не думаю, что он должен уходить. Думаю, он должен посмотреть, сколько матчей сыграет в следующем сезоне, и если их будет достаточное количество, подпиши контракт со своим родным клубом. Если нет, уходи", — сообщил Каррагер в эфире.
09.04.2019 15:00
Просмотров: 766
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
контракт на 200 тысяч этому топарику! Заслужил!
(ответить)
Кара самый умный чел в футболе
(ответить)
смысл губить карьеру в середняке, который он давно перерос, Обоям в Баварию или в Ливерпуль уходить скорее нужно.
(ответить)
сыграет достаточное количество, если будет тренироваться и хорошо играть, а экспертов слушать не будет, рано еще
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий