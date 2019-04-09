Ван Дейк: "Стерлинг — мой Игрок Года"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что отдал свой голос вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в голосовании за Игрока Года.

Как известно, правила Ассоциации профессиональных футболистов таковы, что при определении судьбы самой престижной индивидуальной награды в английском футболе игрокам запрещено голосовать не только за самих себя, но и за своих партнеров по команде.



На прошлой неделе издание Daily Mail сообщило, что игроки "Ливерпуля" единодушно решили отдать свои голоса Стерлингу, дабы увеличить шансы Ван Дейка обойти нападающего "Сити" Серхио Агуэро. Однако лично Виргил выбрал Рахима вполне осознанно.



"Я проголосовал за Рахима Стерлинга. Я поступил так, как считаю правильным, и мне кажется, он заслужил эту награду. Он проводит великолепный сезон".



"Я мог проголосовать за Бернарду Силву и за пару других игроков из "Сити", но я просто решил быть честным. Думаю, Стерлинг прибавил как игрок. Посмотрим, получит ли он эту награду", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.