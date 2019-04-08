Теему Пукки — Игрок Года в Чемпионшипе

Нападающий "Норвича" Теему Пукки был признан лучшим игроком Чемпионшипа в сезоне 2018/19.

В данный момент "канарейки" уверенно лидируют в Чемпионшипе, опережая ближайшего преследователя на семь очков, и уже очень скоро должны обеспечить себе прямую путевку в Премьер-Лигу.



"Норвич" не только является лидером своего дивизиона, но и самой результативной командой, и вклад Пукки в это огромен. 29-летний финн, присоединившийся к "канарейкам" перед началом этого сезона в качестве свободного агента, забил 26 голов и отдал девять результативных передач в 37 матчах Чемпионшипа.



На проходившей накануне ежегодной церемонии вручения наград Футбольной Лиги именно Теему был признан Игроком Года, опередив Билли Шарпа из "Шеффилд Юнайтед" и Че Адамса из "Бирмингема".



19-летний Мак Ааронс, одноклубник Пукки, стал молодым Игроком Года, обойдя в борьбе за эту награду Харри Уилсона из "Дерби" и Джеймса Джастина из "Лутона".



Также Футбольная Лига огласила состав символической сборной Чемпионшипа по итогам этого сезона, куда вошли и Пукки, и Ааронс.



