Клопп рассказал, что заставит его уйти в "Баварию"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, при каких обстоятельствах он может возглавить "Баварию".

Достоверно известно, что в прошлом "Бавария" уже задумывалась о приглашении Клоппа на тренерский мостик. Разговоры о необходимости заманить Юргена в Мюнхен только усилились после того, как "красные" в убедительной манере разобрались с лучшей командой Бундеслиги в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Однако в данный момент Клопп абсолютно счастлив на "Энфилде" и даже открыт к продлению своего контракта. Если эта гармония нарушится, у "Баварии" появятся шансы заполучить Юргена.

"У меня контракт с "Ливерпулем" до 2022 года. И ни у кого здесь нет ощущения, что это сотрудничество должно закончиться — ни у меня, ни у владельцев".

"Не знаю, возглавлю ли я "Баварию". Думаю, еще не скоро. Говоря простым языком, это должна быть правильная возможность в правильный момент времени, чтобы в футболе что-нибудь случилось".

"Однако я абсолютно счастлив здесь и не чувствую, что уже закончил свое дело. У нашей команды хороший возраст, и мы еще можем поработать вместе какое-то время", — сообщил Клопп немецкой газете Die Welt.


Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1448

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  1. slash-lfc 07.04.2019 16:25 # slash-lfc
    Че это за разговоры пошли кееееек.

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  2. brown-ale 07.04.2019 16:16 # brown-ale
    Ливерпуль и так взлетел слишком высоко. Какие-то дичайше дорогие трансферы, завышенные амбиции и т.п. Тем больнее будет падать.

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  3. mancityman 07.04.2019 16:09 # mancityman
    Опа опа))

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  4. chr1s8rown 07.04.2019 16:09 # chr1s8rown
    Клопп оставит сотни милионов фунтов для стиви
    Шарлатан оставит руини и ффп нарушения. И будет заявлят - я уверен руководство не нарушал ффп , я им верю.

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  5. dnb 07.04.2019 16:05 # dnb
    в баварии бестрофейники участники финалов не нужны

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  6. liverpool1892est 07.04.2019 16:04 # liverpool1892est
    Какая нахуй Бавария...умрешь на Энфилдской скамейке!:)

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