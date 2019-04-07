Клопп рассказал, что заставит его уйти в "Баварию"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, при каких обстоятельствах он может возглавить "Баварию".
Достоверно известно, что в прошлом "Бавария" уже задумывалась о приглашении Клоппа на тренерский мостик. Разговоры о необходимости заманить Юргена в Мюнхен только усилились после того, как "красные" в убедительной манере разобрались с лучшей командой Бундеслиги в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Однако в данный момент Клопп абсолютно счастлив на "Энфилде" и даже открыт к продлению своего контракта. Если эта гармония нарушится, у "Баварии" появятся шансы заполучить Юргена.
"У меня контракт с "Ливерпулем" до 2022 года. И ни у кого здесь нет ощущения, что это сотрудничество должно закончиться — ни у меня, ни у владельцев".
"Не знаю, возглавлю ли я "Баварию". Думаю, еще не скоро. Говоря простым языком, это должна быть правильная возможность в правильный момент времени, чтобы в футболе что-нибудь случилось".
"Однако я абсолютно счастлив здесь и не чувствую, что уже закончил свое дело. У нашей команды хороший возраст, и мы еще можем поработать вместе какое-то время", — сообщил Клопп немецкой газете Die Welt.
07.04.2019 16:00
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Последние комментарии:
Че это за разговоры пошли кееееек.
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Ливерпуль и так взлетел слишком высоко. Какие-то дичайше дорогие трансферы, завышенные амбиции и т.п. Тем больнее будет падать.
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Опа опа))
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Клопп оставит сотни милионов фунтов для стиви
Шарлатан оставит руини и ффп нарушения. И будет заявлят - я уверен руководство не нарушал ффп , я им верю.
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в баварии бестрофейники участники финалов не нужны
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Какая нахуй Бавария...умрешь на Энфилдской скамейке!:)
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