Азар: "У "Тоттенхэма" есть новый стадион, но у "Челси" — трофеи"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар отверг предположение о том, что "Тоттенхэм" стал доминирующей силой в Лондоне после обретения нового стадиона.

Накануне "шпоры" открыли свою новую 62-тысячную аренду победой над "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, благодаря чему вернулись на третье место в Премьер-Лиге и сохранили очко преимущества над "Челси", который свой отложенный матч тоже выиграл.

Азар рад, что "Тоттенхэм" стянул на себя все внимание, позволив "синим" спокойно играть в свою игру. Однако Эден спешить напомнить, что трофейный кабинет команды Маурисио Почеттино по-прежнему пуст.

"Люди не ведут разговоров о том, что "Челси" сражается за попадание в топ-4, и мне это нравится. Мы тихо занимаем пятое и шестое место и просто можем готовиться к следующему матчу. Мы хотим двигаться матч за матчем".

"Впереди сложные матчи против "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", но "Челси" — это топ-клуб. Нам нравится этот вызов, поэтому мы отправимся к названным командам и постараемся победить, потому что хотим финишировать в топ-4".

"Думаю, в последние два-три года "Тоттенхэм" является одной из лучших команд в Англии. Это не поддается сомнению. Если честно, мне не нравится эта шумиха вокруг их нового стадиона, но мы должны принять это. Мы — "Челси" и нас ждет большое дерби против них. Новый стадион — это хорошо для Премьер-Лиги, плюс у них есть игроки топ-уровня".

"Но в конце концов мы знаем, что "Челси" выиграл много трофеев, а они — нет. Надеюсь, так все и останется", — цитирует Азара The Guardian.


Метки Азар, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 04.04.2019 18:54 # fc-oil
    Через полгода Озар: "У Челси нет нового стадиона и трофеев, поэтому я убежал в Реал к носатому"

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  2. plokxnet 04.04.2019 18:38 # plokxnet
    Что правда то правда.

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  3. meshuggah 04.04.2019 18:31 # meshuggah
    Норм залупуль обосал

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  4. blackbirdofk 04.04.2019 18:09 # blackbirdofk
    К Р А С И В О

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  5. klementino 04.04.2019 18:08 # klementino
    Обоссал своих сучек

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  6. silva77 04.04.2019 18:06 # silva77
    Поздравляю Тотнем новым стадионом, Но мне не нравится этот положение камеры при трансляции, Плюс трибуны за воротами не потемский выше расположен как немецких стадионах НЕКРАСИВО все это.............

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