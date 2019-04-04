Азар: "У "Тоттенхэма" есть новый стадион, но у "Челси" — трофеи"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар отверг предположение о том, что "Тоттенхэм" стал доминирующей силой в Лондоне после обретения нового стадиона.
Накануне "шпоры" открыли свою новую 62-тысячную аренду победой над "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, благодаря чему вернулись на третье место в Премьер-Лиге и сохранили очко преимущества над "Челси", который свой отложенный матч тоже выиграл.
Азар рад, что "Тоттенхэм" стянул на себя все внимание, позволив "синим" спокойно играть в свою игру. Однако Эден спешить напомнить, что трофейный кабинет команды Маурисио Почеттино по-прежнему пуст.
"Люди не ведут разговоров о том, что "Челси" сражается за попадание в топ-4, и мне это нравится. Мы тихо занимаем пятое и шестое место и просто можем готовиться к следующему матчу. Мы хотим двигаться матч за матчем".
"Впереди сложные матчи против "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", но "Челси" — это топ-клуб. Нам нравится этот вызов, поэтому мы отправимся к названным командам и постараемся победить, потому что хотим финишировать в топ-4".
"Думаю, в последние два-три года "Тоттенхэм" является одной из лучших команд в Англии. Это не поддается сомнению. Если честно, мне не нравится эта шумиха вокруг их нового стадиона, но мы должны принять это. Мы — "Челси" и нас ждет большое дерби против них. Новый стадион — это хорошо для Премьер-Лиги, плюс у них есть игроки топ-уровня".
"Но в конце концов мы знаем, что "Челси" выиграл много трофеев, а они — нет. Надеюсь, так все и останется", — цитирует Азара The Guardian.
04.04.2019 18:00
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Через полгода Озар: "У Челси нет нового стадиона и трофеев, поэтому я убежал в Реал к носатому"
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Что правда то правда.
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Норм залупуль обосал
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К Р А С И В О
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Обоссал своих сучек
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Поздравляю Тотнем новым стадионом, Но мне не нравится этот положение камеры при трансляции, Плюс трибуны за воротами не потемский выше расположен как немецких стадионах НЕКРАСИВО все это.............
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