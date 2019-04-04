"Фулхэм" готовится к исходу звезд

Вылетевший из Премьер-Лиги "Фулхэм" готовится к массовому исходу звезд из клуба грядущим летом.

Разгромно проиграв в минувший вторник "Уотфорду" со счетом 4:1, "дачники" лишились даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге.



Таким образом, прошлогодний победитель плей-офф Чемпионшипа возвращается во второй английский дивизион. Понижение в классе будет сопряжено со значительным обновлением состава, сообщает Daily Mirror.



Наиболее дорогостоящей продажей "Фулхэма" грядущим летом обещает стать Райан Сессеньон, за голову которого назначена цена в 50 миллионов фунтов. В услугах 18-летнего англичанина заинтересован "Тоттенхэм".



Может найти себе пристанище в Премьер-Лиге и бомбардир "дачников" Александар Митрович, выкупленный прошлым летом у "Ньюкасла" за 22 млн. фунтов. Среди претендентов на игрока сборной Сербии значится "Вест Хэм".



Также "Фулхэм" собирается досрочно вернуть в дортмундскую "Боруссию" флангового нападающего Андре Шюррле, который был взят в двухлетнюю аренду.



Непременно будет спрос и на полузащитника Жан-Мишеля Сери, приобретенного прошлым летом у "Ниццы" за 18 млн. фунтов. Наконец, Райан Бабель и Лазар Маркович покинут "Крэйвен Коттадж" по истечении арендных соглашений.