"Фулхэм" готовится к исходу звезд

Александар Митрович и Райан Сессеньон Вылетевший из Премьер-Лиги "Фулхэм" готовится к массовому исходу звезд из клуба грядущим летом.

Разгромно проиграв в минувший вторник "Уотфорду" со счетом 4:1, "дачники" лишились даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге.

Таким образом, прошлогодний победитель плей-офф Чемпионшипа возвращается во второй английский дивизион. Понижение в классе будет сопряжено со значительным обновлением состава, сообщает Daily Mirror.

Наиболее дорогостоящей продажей "Фулхэма" грядущим летом обещает стать Райан Сессеньон, за голову которого назначена цена в 50 миллионов фунтов. В услугах 18-летнего англичанина заинтересован "Тоттенхэм".

Может найти себе пристанище в Премьер-Лиге и бомбардир "дачников" Александар Митрович, выкупленный прошлым летом у "Ньюкасла" за 22 млн. фунтов. Среди претендентов на игрока сборной Сербии значится "Вест Хэм".

Также "Фулхэм" собирается досрочно вернуть в дортмундскую "Боруссию" флангового нападающего Андре Шюррле, который был взят в двухлетнюю аренду.

Непременно будет спрос и на полузащитника Жан-Мишеля Сери, приобретенного прошлым летом у "Ниццы" за 18 млн. фунтов. Наконец, Райан Бабель и Лазар Маркович покинут "Крэйвен Коттадж" по истечении арендных соглашений.


Метки Митрович, Сессеньон, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 04.04.2019 10:58 # lfcynwa
    уходу?

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  2. lexa-arsenal 04.04.2019 10:30 # lexa-arsenal
    Зато заработают, нах эта апл

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  3. cezar 04.04.2019 10:02 # cezar
    Ну вот и все...
    Астон Вилла предпочтительнее наверно смотрелась б в элите

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