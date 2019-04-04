"Юнайтед" готовится к летней перестройке

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" готовится к своему самому активному летнему трансферному окну за четыре последних года, причем это касается не только приобретений, но и расставаний.

На прошлой неделе "красные дьяволы" прояснили судьбу Оле Гуннара Сульшера, утвердив норвежца в качестве главного тренера. Теперь клуб может сосредоточиться на комплектации состава к следующему сезону.

По информации The Telegraph, Сульшер надеется пригласить в свою команду до пяти новичков. "Юнайтед" обязательно купит правого защитника, центрального защитника и универсального игрока атаки.

Также "дьяволам" могут потребоваться два новых центральных полузащитника, но это зависит от будущего Андера Эрреры и Хуана Маты, чьи контракты истекают в конце сезона.

Издание Sky Sports отмечает, что уход Эрреры и Маты свободными агентам более чем вероятен. Андер уже достиг договоренности с ПСЖ, а Хуан вовсю общается с "Барселоной".

В качестве своих потенциальных новичков "Юнайтед" рассматривает Калиду Кулибали из "Наполи", Рафаэля Варана из "Реала", Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас", Деклана Райса из "Вест Хэма", Сауля Ньигеса из "Атлетико", Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Каллума Хадсон-Одои из "Челси". А вот вингер "Реала" Гарет Бэйл "дьяволам" не интересен.

Непременно будут и расставания. Помимо Эрреры и Маты, покинуть "Олд Траффорд" может и их соотечественник Давид Де Хеа. "Юнайтед" пока не удается склонить испанского голкипера к продлению истекающего через один год контракта, и это рискует обернуться продажей игрока.

Почти гарантированно покинет "Юнайтед" капитан Антонио Валенсия. Ранее в этом сезоне "дьяволы" приняли решение не продлевать контракт эквадорского ветерана.

Пополнить список потерь могут защитники Маркос Рохо и Маттео Дармиан, а также нападающий Алексис Санчес, расставание с которым позволило бы "Юнайтед" значительно разгрузить свою зарплатную ведомость.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2019 07:20

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Последние комментарии:




  1. mc-od 04.04.2019 09:30 # mc-od
    Зачем? Тупо купите новое колечко Горлуму, а то старое он в Париже потерял..))

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  2. sellman 04.04.2019 09:09 # sellman
    Пока вы тут сиси друг другу мнете, Зеля вызывает Пороха на дебаты в стиле Карточного домика:

    https://www.instagram.com/p/BvzQhfRFFJ8/

    (ответить)

  3. redwhitegun 04.04.2019 08:57 # redwhitegun
    Сейчас потратят кучу бабла на игроков для Смеагола, а в течение сезона уволят его, возьмут другого тренера, которому понадобятся уже другие игроки. Как пить дать так оно и будет)

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  4. sellman 04.04.2019 08:55 # sellman
    В то время, когда Одои уже и мю интересуется, старик Сарри продолжает маринад его на лавке.
    Кули, ПЕдро и Вилли же есть

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  5. j-silver 04.04.2019 08:53 # j-silver
    миха всем "королям" по стаканчику "кальвадоса" налил

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  6. januzaj00 04.04.2019 08:51 # januzaj00
    Норм миха королей окропил ахах

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  7. reams 04.04.2019 08:49 # reams
    Чет разваливаются на глазах, норм, в следующем сезоне опять замкнут топ 6

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  8. keane16 04.04.2019 08:46 # keane16
    Трансферные цели на уровне мойши ...один кал, ну и спасибо вротворду, что Эррера уходит свободным и никто не хочет "мизерные" контракты в 200 штук подписывать из-за чилийского педрилы

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  9. quavo 04.04.2019 08:35 # quavo
    Мата, эррера, санчес, линеделох , смолник , валя, янг досвидооос
    Варан, кулибали , ван бисака, санчо, невеш , рабьо ин

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  10. lambert757 04.04.2019 08:27 # lambert757
    Я бы ещё фила Джонса продал и эрика байи

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  11. lambert757 04.04.2019 08:26 # lambert757
    Какие же вы все дауны. Вам не надоело оскорблять друг друга, ведите себя как взрослые люди.

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  12. pistolero-lfc 04.04.2019 08:23 # pistolero-lfc
    итак,
    Мата, Эррера, Валенсия, Санчез, Рохо, Дармиян, Де Хея и Погба.

    ну что, бомжи, деньги кончились?)

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  13. j-silver 04.04.2019 08:23 # j-silver
    только сольскьяер заключил выгодный долгосрочный контракт как манки тут же соснулей какому то средняку. ну що за топорь

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  14. phil-neville 04.04.2019 08:14 # phil-neville
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ !!!
    А лузерпуль на страпоне!!!Пользователь получил предупреждение

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  15. mancityman 04.04.2019 08:08 # mancityman
    1 КОРОЛИ 32 80
    2 лузерпуль 32 79

    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!Пользователь получил предупреждение

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  16. alexomck 04.04.2019 08:05 # alexomck
    зимой Похетино назначат:) отступные тренерам для МЮ фигня - лямом больше, лямом меньше:)

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  17. brown-ale 04.04.2019 07:51 # brown-ale
    Еще Погба свалит. Олеша еще не понял, в какую дыру он попал. Никакие звезды в нынешний Ман Юнайтед не пойдут.

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  18. leon-britton 04.04.2019 07:35 # leon-britton
    Сити усадил на страпон портовых бестрофейников, скриньте.

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  19. nordway 04.04.2019 07:31 # nordway
    После ТО и посмотрим что за фрукт этот норвежец

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