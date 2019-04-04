"Юнайтед" готовится к летней перестройке
"Манчестер Юнайтед" готовится к своему самому активному летнему трансферному окну за четыре последних года, причем это касается не только приобретений, но и расставаний.
На прошлой неделе "красные дьяволы" прояснили судьбу Оле Гуннара Сульшера, утвердив норвежца в качестве главного тренера. Теперь клуб может сосредоточиться на комплектации состава к следующему сезону.
По информации The Telegraph, Сульшер надеется пригласить в свою команду до пяти новичков. "Юнайтед" обязательно купит правого защитника, центрального защитника и универсального игрока атаки.
Также "дьяволам" могут потребоваться два новых центральных полузащитника, но это зависит от будущего Андера Эрреры и Хуана Маты, чьи контракты истекают в конце сезона.
Издание Sky Sports отмечает, что уход Эрреры и Маты свободными агентам более чем вероятен. Андер уже достиг договоренности с ПСЖ, а Хуан вовсю общается с "Барселоной".
В качестве своих потенциальных новичков "Юнайтед" рассматривает Калиду Кулибали из "Наполи", Рафаэля Варана из "Реала", Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас", Деклана Райса из "Вест Хэма", Сауля Ньигеса из "Атлетико", Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Каллума Хадсон-Одои из "Челси". А вот вингер "Реала" Гарет Бэйл "дьяволам" не интересен.
Непременно будут и расставания. Помимо Эрреры и Маты, покинуть "Олд Траффорд" может и их соотечественник Давид Де Хеа. "Юнайтед" пока не удается склонить испанского голкипера к продлению истекающего через один год контракта, и это рискует обернуться продажей игрока.
Почти гарантированно покинет "Юнайтед" капитан Антонио Валенсия. Ранее в этом сезоне "дьяволы" приняли решение не продлевать контракт эквадорского ветерана.
Пополнить список потерь могут защитники Маркос Рохо и Маттео Дармиан, а также нападающий Алексис Санчес, расставание с которым позволило бы "Юнайтед" значительно разгрузить свою зарплатную ведомость.
04.04.2019 07:20
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Последние комментарии:
Зачем? Тупо купите новое колечко Горлуму, а то старое он в Париже потерял..))
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Пока вы тут сиси друг другу мнете, Зеля вызывает Пороха на дебаты в стиле Карточного домика:
https://www.instagram.com/p/BvzQhfRFFJ8/
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Сейчас потратят кучу бабла на игроков для Смеагола, а в течение сезона уволят его, возьмут другого тренера, которому понадобятся уже другие игроки. Как пить дать так оно и будет)
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В то время, когда Одои уже и мю интересуется, старик Сарри продолжает маринад его на лавке.
Кули, ПЕдро и Вилли же есть
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миха всем "королям" по стаканчику "кальвадоса" налил
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Норм миха королей окропил ахах
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Чет разваливаются на глазах, норм, в следующем сезоне опять замкнут топ 6
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Трансферные цели на уровне мойши ...один кал, ну и спасибо вротворду, что Эррера уходит свободным и никто не хочет "мизерные" контракты в 200 штук подписывать из-за чилийского педрилы
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Мата, эррера, санчес, линеделох , смолник , валя, янг досвидооос
Варан, кулибали , ван бисака, санчо, невеш , рабьо ин
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Я бы ещё фила Джонса продал и эрика байи
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Какие же вы все дауны. Вам не надоело оскорблять друг друга, ведите себя как взрослые люди.
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итак,
Мата, Эррера, Валенсия, Санчез, Рохо, Дармиян, Де Хея и Погба.
ну что, бомжи, деньги кончились?)
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только сольскьяер заключил выгодный долгосрочный контракт как манки тут же соснулей какому то средняку. ну що за топорь
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ !!!
А лузерпуль на страпоне!!!
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1 КОРОЛИ 32 80
2 лузерпуль 32 79
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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зимой Похетино назначат:) отступные тренерам для МЮ фигня - лямом больше, лямом меньше:)
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Еще Погба свалит. Олеша еще не понял, в какую дыру он попал. Никакие звезды в нынешний Ман Юнайтед не пойдут.
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Сити усадил на страпон портовых бестрофейников, скриньте.
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После ТО и посмотрим что за фрукт этот норвежец
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