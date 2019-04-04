"Юнайтед" готовится к летней перестройке

"Манчестер Юнайтед" готовится к своему самому активному летнему трансферному окну за четыре последних года, причем это касается не только приобретений, но и расставаний.

На прошлой неделе "красные дьяволы" прояснили судьбу Оле Гуннара Сульшера, утвердив норвежца в качестве главного тренера. Теперь клуб может сосредоточиться на комплектации состава к следующему сезону.



По информации The Telegraph, Сульшер надеется пригласить в свою команду до пяти новичков. "Юнайтед" обязательно купит правого защитника, центрального защитника и универсального игрока атаки.



Также "дьяволам" могут потребоваться два новых центральных полузащитника, но это зависит от будущего Андера Эрреры и Хуана Маты, чьи контракты истекают в конце сезона.



Издание Sky Sports отмечает, что уход Эрреры и Маты свободными агентам более чем вероятен. Андер уже достиг договоренности с ПСЖ, а Хуан вовсю общается с "Барселоной".



В качестве своих потенциальных новичков "Юнайтед" рассматривает Калиду Кулибали из "Наполи", Рафаэля Варана из "Реала", Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас", Деклана Райса из "Вест Хэма", Сауля Ньигеса из "Атлетико", Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Каллума Хадсон-Одои из "Челси". А вот вингер "Реала" Гарет Бэйл "дьяволам" не интересен.



Непременно будут и расставания. Помимо Эрреры и Маты, покинуть "Олд Траффорд" может и их соотечественник Давид Де Хеа. "Юнайтед" пока не удается склонить испанского голкипера к продлению истекающего через один год контракта, и это рискует обернуться продажей игрока.



Почти гарантированно покинет "Юнайтед" капитан Антонио Валенсия. Ранее в этом сезоне "дьяволы" приняли решение не продлевать контракт эквадорского ветерана.



Пополнить список потерь могут защитники Маркос Рохо и Маттео Дармиан, а также нападающий Алексис Санчес, расставание с которым позволило бы "Юнайтед" значительно разгрузить свою зарплатную ведомость.