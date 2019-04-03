Гвардиола успокоил разговоры о покере уроком из истории

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал краткий экскурс в историю, чтобы объяснить, почему его команда не должна забивать себе голову мыслями о покере.

Уже завоевав Кубок Лиги ранее в этом сезоне, "горожане" сохраняют прекрасные шансы выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лиги Чемпионов, что прежде не удавалось никому.

В отличие от некоторых своих игроков, Гвардиола предпочитает не рассуждать о шансах "Сити" на покер. Так ему подсказывает собственный опыт и опыт великих команд прошлого.

"Если они хотят мечтать об этом, хотят думать об этом, то пускай. Лично я не буду это обсуждать — мой опыт как тренера подсказывает мне, что у тебя могут возникнуть проблемы, если ты будешь отвлекаться".

"Почему ты должен думать о покере, если этого никогда не случалось в истории этой легендарной страны, с легендарными командами вроде "Ливерпуля" 80-х, "Челси" времен Жозе Моуриньо, "Арсенала" Арсена Венгера? Никто этого не делал".

"Почему это должны сделать мы? Даже сделавшая требл команда — "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в сезоне 1998/99 — не смогла сделать покер, и даже требл дался ей тяжело. Тогда в полуфинале Кубка Англии они играли вдесятером против 11 после красной карточки Роя Кина, и им потребовался тот знаменитый гол Райана Гиггза".

"А в их финале Лиги Чемпионов против "Баварии" на "Но Камп" "Бавария" дважды пробила в крестовину. Премьер-Лигу же "Юнайтед" выиграл с 79 очками, только на одно очко опередив вторую команду".

"Дух, желание побеждать и, конечно, их мастерство — эти вещи позволили им сделать требл. Но то, как они его сделали, показывает, насколько это сложно. Это случилось лишь однажды", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 03.04.2019 11:45 # silva77
    КАРОЧЕ ВСЕ СТАЛО ПОНЯТНО, СИТИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ СПОКОЙНО БЕЗ НАПРЯГА ОФОРМИТ ПОКЕР: КЛ, КА, АПЛ, ЛЧ. (+СУПЕРКУБОК)
    И ЛЕТОМ БУДЕТ ПОДПИСАТЬ: ЦЗ, ЛЗ, ОПЗ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАП. ПОТРАТИВ 200+МУЛЬТ И ПРОДАВ ВСЯКИХ ШЛАКОВ ВРОДЕ: ОТАМЕНДИ, ДЕЛФ, МАНГАЛ -ЗА 10-30МУЛЬТ (ИЗИ ЗАРАБОТАЕМ)
    КУН КАРОЛЬ ПОЛУЧИТ ЗОЛОТУЮ БУТЦЫ АПЛ, ЗОЛОТОЙ МЯЧЬ ЛЧ.
    НАШ ВОСПИТАННИК БУДУЩИЙ ЛЕГЕНДА ФОДЕН СТАНЕТ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ ИГРОКОМ ЛЧ.
    И ТАКИМ ОБРАЗОМ КЛУБ ИЗ ПОРТОВЫЙ ПОМОЙКИ БУДЕТ ОТПРАЗДНОВАТЬ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 31-ЛЕТНИМ БЕЗ ТРОФЕЯ!

    КАМОН СИТЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

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  2. shimane 03.04.2019 11:28 # shimane
    "Почему ты должен думать о покере, если этого никогда не случалось в истории этой легендарной страны, с легендарными командами вроде "Ливерпуля" 80-х, "Челси" времен Жозе Моуриньо, "Арсенала" Арсена Венгера? Никто этого не делал".

    Источник: http://fapl.ru/posts/69830/

    умело так линул на ферги

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  3. mancityman 03.04.2019 11:15 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. electric 03.04.2019 11:15 # electric
    Шарлатан не могёт в майнд геймс.

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