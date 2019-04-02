Хадсон-Одои, наконец, выйдет в стартовом составе "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои выйдет в стартовом составе на один из двух ближайших матчей своего клуба в Премьер-Лиге.

Напомним, 18-летний Хадсон-Одои все еще находится в ожидании своего первого старта за карьеру в рамках Премьер-Лиги, хотя на прошлой неделе появился с первых минут в матче сборной Англии.



Не секрет, немалое количество болельщиков "Челси" было расстроено тем, что матч против "Кардиффа" в минувшее воскресенье Хадсон-Одои целиком провел на лавке, однако главный тренер "Челси" Маурицио Сарри обещает исправиться.



"Во время предсезонного периода, когда Каллум провел с нами только четыре-пять тренировок, я осознал, что он обладает огромным потенциалом. На мой взгляд, в тот момент он не был готов играть на этом уровне, но он прибавил по ходу сезона и теперь готов".



"В начале сезона я решил, что он останется с нами и будет членом команды. Я очень хорошо знаю Каллума. Я хочу, чтобы он прибавил еще, потому что его потенциал очень высок. Мне кажется, Каллум — наше будущее. Он готов играть".



"Вероятно, он выйдет в старте против "Брайтона" или на следующий матч", — цитирует Сарри Sky Sports.