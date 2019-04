Прогнозы на матчи мидуика Премьер-Лиги

Рубрика с прогнозами и рекомендациями на матчи Премьер-Лиги возвращается перед финишным отрезком первенства, когда главнейшим фактором, влияющим на результаты, становится мотивация команд. Посреди недели будет сыграно пять матчей, отложенных из-за четвертьфиналов Кубка Англии.





УОТФОРД — ФУЛХЭМ

Вторник, 2 апреля, 21:45



"Фулхэм" сохраняет чисто математические шансы на продление прописки в Премьер-Лиге в этом сезоне, но эти шансы могут растаять, если "дачники" уступят девятый раз кряду. "Уотфорд" в воскресенье играет в полуфинале Кубка Англии с "Вулверхэмптоном", и от Хави Грасии логично ждать в этом матче ротации. Турнирное положение "шершней" дает им возможность сосредоточиться на подготовке к полуфиналу Кубка Англии, так как этот матч дает шанс приблизиться к престижному трофею, а в чемпионате у "Уотфорда" все хорошо при любых раскладах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Фулхэм" проиграл и первый тайм и весь матч в восьми последних поединках Премьер-Лиги;

- "Дачники" пропускали как минимум два гола в 12 последних матчах Премьер-Лиги;

- в пяти последних матчах "Уотфорда" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: победа "Уотфорда" — 1.75 в БК Бетсити



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Вторник, 2 апреля, 21:45



"Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" встречались между собой совсем недавно в Кубке Англии, и тогда "волки" сумели обыграть утомленный сложным графиком и эпидемией травм МЮ. Благодаря той победе "Вулверхэмптон" вышел в полуфинал, где и сыграет на "Уэмбли" в воскресенье с "Уотфордом". В чемпионате, как и у "шершней", у команды Нуну Эшпириту Санту все отлично, потому — есть возможность сосредоточиться на кубковом матче.



А вот "Юнайтед" кровь из носу нужна победа в игре чемпионата с "волками", так как команда Сульшера ведет борьбу за попадание в топ-4 с "Тотттенхэмом", "Арсеналом" и "Челси", параллельно готовясь к противостоянию в Лиге Чемпионов с "Барселоной". На выходных "красные дьяволы" не будут играть и могут сосредоточиться на этом матче, а уже затем думать о "Барселоне". Лазарет МЮ покинули все игроки, кроме Валенсии, Санчеса и Дармиана, так что норвежец в кои-то веки может провести ротацию состава — в случае с "Юнайтед", практически безболезненную.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах "волков" в чемпионате был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- но в шести из семи последних встреч с "Юнайтед" во всех турнирах "волки" играли на ТБ2.5;

- МЮ избегал поражений в 13 из 14 последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Бетсити



ЧЕЛСИ — БРАЙТОН

Среда, 3 апреля, 21:45



"Челси" добыл три очка в матче с "Кардиффом" благодаря вопиющей судейской ошибке бригады Крейга Поусона, в очередной раз не продемонстрировав внятной игры. "Брайтон" и вовсе проиграл дома, что с ним случается редко. У "чаек" впереди субботняя игра Кубка Англии с "Манчестер Сити" на "Уэмбли", но и в чемпионате они не могут пускать дела на самотек, так как опережают зону вылета и обиженный судьями в матче с "Челси" "Кардифф" всего на пять очков.



Маурицио Сарри поберег в матче с "Кардиффом" Азара, выпустив его только на замену, но против "Брайтона" лидер атак "Челси" наверняка сыграет. А вот Крису Хьютону придется применять ротацию и делать ставку на надежную работу обороны. "Челси" испытывает большие сложности с преодолением качественно выстроенной защиты, а "Брайтон" способен сыграть у своих ворот просто и надежно. Но не стоит забывать, что на выезде "чайки" — совсем не те, что у себя на "Фалмер Парк".



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми из 10 последних выездных матчей "Брайтона" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Челси" выиграл все три последних встречи с"Брайтоном" во всех соревнованиях;

- "Синие" при этом забивали как минимум дважды в трех последних поединках с "чайками".



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.25 в БК Бетсити



ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Вторник, 2 апреля, 21:45



"Тоттенхэм" обидно проиграл "Ливерпулю" в матче, где был ближе к победе, чем соперник. Но при этом команда Маурисио Почеттино, как минимум во втором тайме, продемонстрировала очень качественную игру. Тройка лидеров "шпор" Харри Кейн — Деле Алли — Кристиан Эриксен здорова и набирает оптимальную форму, потому — у "Тоттенхэма" не должно возникнуть проблем с "Кристал Пэлас", особенно в матче-открытии нового стадиона. На выходных "шпоры" в чемпионате не играют и могут позволить себе использовать всех сильнейших игроков в этом дерби.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних семи домашних матчах "Тоттенхэма" против "Кристал Пэлас" во всех турнирах был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- кроме того, в пяти из шести последних матчей с "орлами" "шпоры" не пропускали;

- "Кристал Пэлас" пропускал как минимум дважды в шести из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.72 в БК Бетсити



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КАРДИФФ

Вторник, 2 апреля, 21:45



И "Манчестер Сити", и "Кардиффу" предстоят важные матчи на выходных, потому — стоит ждать ротации от Пепа Гвардиолы и Нила Уорнока. Менеджер валлийцев вообще предупредил, что может сыграть дублирующим составом, так как не видит особых шансов набрать очки с "Сити", желая сохранить силы ведущих игроков на поединок с "Бернли", который "Кардиффу" нужно выигрывать любой ценой. У "Сити" же впереди игра полуфинала Кубка Англии с "Брайтоном" на "Уэмбли", а за ней — первый четвертьфинальный поединок Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом". Гвардиоле в любом случае нужно проводить ротацию, но "горожане" способны побеждать и в процессе непрерывной смены состава. В матче с "Фулхэмом" подопечные Пепа продемонстрировали желание по возможности побеждать малыми усилиями, решив исход игры в начале встречи и в дальнейшем контролируя ход матча за счет тотального владения мячом.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" забивал как минимум дважды в 16 из 17 последних матчей в Премьер-Лиге;

- "Сити" выиграл все три последних встречи с "Кардиффом" во всех соревнованиях;

- "горожане" забивали как минимум дважды в четырех последних матчах с валлийцами.



Прогноз Who Scored: 4:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: "Манчестер Сити" с форой (-3) — 1.85 в БК Бетсити



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru