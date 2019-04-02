Семь вещей, что мы узнали в 32-м туре

В 32-м туре Премьер-Лиги определилась первая вылетевшая команда, "Арсенал" вскарабкался на третье место, а "Ливерпуль" с "Манчестер Сити" одержали разные, но все-таки победы. Настало время подвести итоги сыгранных матчей.





"Манчестер Сити" поддерживает темп



"Фулхэм" никаких проблем действующим чемпионам не создал и лишь приблизился к вылету, который и так давно кажется неизбежным. Команда Скотта Паркера сама подставилась под удары соперника. Привычные обрезки на собственной половине поля уже в первом тайме обеспечили "Манчестер Сити" результат, который вполне мог быть и более крупным.



В итоге "Сити" не просто выиграл, а даже получил время для передышки. Во второй половине команда Пепа Гвардиола перешла в режим экономии энергии, не видя никакой угрозы со стороны соперника. Уже в среду "горожане" сыграют пропущенный матч с "Кардиффом" на своем поле, что, возможно, позволит им вернуться на первую строчку хотя бы на пару дней. Но самое важное для Гвардиолы то, что команда поддерживает необходимый для сохранения чемпионства темп, хотя впереди ее ждут куда более сложные испытания, чем обреченный "Фулхэм".



"Хаддерсфилд" вылетает



"Терьеры" прощаются с Премьер-Лигой еще за шесть туров до конца чемпионата — и такое прежде удавалось только "Дерби Каунти" еще 11 лет назад. Команда Яна Зиверта вылетела на два дня позже тех "баранов" (31 марта против 29), но это слабое утешение для клуба, который точно не будет в числе фаворитов на возвращение обратно в элиту.



Приход Яна Зиверта на место Дэвида Вагнера по ходу сезона никакого влияния на результаты не имел. В субботу "терьеры" проиграли очередной матч, теперь на поле "Кристал Пэлас", который в то же время взял важные для себя три очка, укрепившие позиции "орлов". "Хаддерсфилду" нынешний сезон никаких надежд не давал: в 32 матчах у команды всего три победы, 14 набранных очков и всего 18 забитых мячей.



"Саутгемптон" отдаляется от зоны вылета



Матчи "Брайтона" и "Саутгемптона" на бумаге считаются дерби, хотя особой принципиальности в них нет. Принципиален в субботу был результат. Одна команда прямо ведет борьбу за выживание, а другая — совершив хороший рывок в Кубке — рискует в последней момент оказаться в проблемной зоне.



Не повезло последним, хотя вряд ли нужно говорить о везении: "Брайтон" провел по-настоящему слабый поединок и уступил со счетом 0:1. Команда Криса Хьютона не смогла даже серьезно надавать на оборону "святых", который в этом сезоне теряют больше всего очков, ведя в счете. Дела "Саутгемптона" с этой победой заметно улучшились, а вот "Брайтону" после кубкового полуфинала на следующей неделе желательно позаботиться о парочке побед в чемпионате. С ним после 2019 года дела совсем плохи: "чайки" выиграли только один матч, да и тот — у "Хаддерсфилда".



"Бернли" прервал серию неудач



После эффектной победы над "Тоттенхэмом" "Бернли" проиграл четыре подряд матча, что заставило волноваться фанов "бордовых". К их счастью, вакантным остается только одно место на вылет, а фаворитом на него считается"Кардифф". Тем не менее, в последние недели именно "Бернли" стал выглядеть командой, на пятки которой могут наступить валлийцы.



К счастью для тех же фанов "бордовых", в критический момент они могут положиться на подопечных Шона Дайча. "Волки" после выхода в полуфинал Кубка Англии и международной паузы приехали на "Терф Мур" без максимальной мотивации, чем воспользовался "Бернли". Впрочем, игра команды Дайча сыграла не меньшую роль в результате. "Бернли" выигрывал борьбу, слаженно оборонялся и использовал пару шансов у чужих ворот — одним словом, делал то, что умеет лучше всего. Благодаря этому шансы на продолжение в следующем сезоне у подопечных Дайча улучшились.



У "Кардиффа" украли сенсацию



Разочарованию Нила Уорнока не было предела. Его "Кардифф" в нынешнем сезоне проиграл все восемь матчей представителям "большой шестерки" и сделал все, чтобы, наконец, огорчить одного из них в критический момент. Беззубый "Челси" в Южном Уэльсе шел к заслуженному поражению после гола Виктора Камарасы, но в концовке на помощь лондонцам пришли не только вышедшие со скамейки футболисты, но и арбитры.



Бригада Крейга Поусона допустила огромную ошибку, когда засчитала гол Сезара Аспиликуэты, забитый из положения вне игры. "Челси" сравнял счет в концовке встречи, а после тот же Поусон не стал удалять Антонио Рюдигера за, возможно, фол последней надежды у своей штрафной. Отдав на поле все, игроки "Кардиффа" получили сильные удары по психологии, что в итоге привело и к победному голу Рубена Лофтуса-Чика.



У "Кардиффа" украли сенсацию — причем, критически важную, у которой могут быть многомиллионные последствия. Команда Нила Уорнока имеет сложный календарь на финише, и ей, наверняка, придется совершать новые подвиги в играх с грандами, чтобы сохранить шанс на спасение.



"Ливерпуль" выдержал проверку "Тоттенхэмом"



У команды Юргена Клоппа очень равная статистика противостояний с "Тоттенхэмом". "Ливерпуль" со "шпорами" в последние голы регулярно играл вничью. Команды также побеждали по одному разу, но ни одного успеха мерсисайдцы не одержали на родном "Энфилде". В воскресенье никакой другой результат претендентов на титул не устраивал.



"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" часто балансируют между тремя результатами, и эта встреча исключением не была. Мусса Сиссоко был близок к тому, чтобы заработать "шпорам" все три очка, но за его промахом также последовала ошибка на другой половине поля. Уго Льорис и Тоби Алдервейрелд превратили безобидный удар Мохамеда Салаха в победный мяч "Ливерпуля", для которого подробности победы сейчас не имеют никакого значения. "Ливерпуль" проверку прошел, "Тоттенхэм" не разочаровал, но к дебюту на новом стадионе "шпоры" подходят с печальной статистикой: одно очков в 15 последних играх.



"Арсенал" выходит на третье место



Тур закончился уверенной победой "Арсенала" над "Ньюкаслом", которую обеспечили голы Аарона Рэмси и Александра Лякасетта. Она не просто вернула "канониров" в первую четверку, но также позволила вырваться на третье место в таблице, обойдя "Тоттенхэм". Никакого дополнительного преимущества: все претенденты на попадание в Лигу Чемпионов сыграли одинаковое количество матчей.



Победа над "Ньюкаслом" стала для "канониров" 10-й подряд в домашних стенах. В последний и единственный раз команда Унаи Эмери проигрывала дома в чемпионате "Манчестер Сити" — в матче еще первого тура. После лондонцы только дважды сыграли на "Эмирейтс" вничью и победили во всех остальных поединках. "Арсенал" крепко опирается на свою домашнюю форму, но плохая новость для команды Эмери в том, только две из оставшихся семи игр она проводит на собственном поле. Играть с конкурентами "Арсеналу" больше не придется, но при этом ни одна из выездных встреч команды предварительно не предлагает поблажек на бумаге. Во всех случаях "канонирам" будут противостоять потенциально опасные соперники.



Иван Громиков специально для FAPL.ru