"Арсенал" разобрался с "Ньюкаслом" и вышел на третье место
"Арсенал" одержал комфортную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0, благодаря чему подвинул "Тоттенхэм" с третьего места в Премьер-Лиге.
Относительно предыдущего матча "канониров" — против "Ренна" в Лиге Европы 14 марта — в стартовый состав вернулись Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Маттео Гендузи и Алекс Ивоби. Пьер-Эмерик Обамеянг оказался только на лавке.
Восстановившись после травмы колена, в стартовый состав "сорок" вернулся капитан Джамаал Ласселлс. В результате Федерико Фернандес переместился в запас.
Самым заметным событием начальной стадии матча стал незасчитанный гол Аарона Рэмси — рефери обратил внимание, что находившийся поблизости Сократис схватил за футболку Флорина Лежена.
"Ньюкасл" сразу же перешел на игру вторым номером, позволяя сопернику безраздельно владеть мячом. Однако особого давления "Арсенал" не оказывал и был недостаточно быстр — как в движении, так и в перемещении мяча.
Тем не менее, на 30-й минуте "канонирам" удалось открыть счет. Защитники "сорок" уже обезвредили Александра Лакасетта в штрафной, но мяч отскочил к Рэмси, который тут же пробил с касанием штанги — 1:0.
Гол заметно придал "Арсеналу" уверенности, и в остатке тайма хозяева доминировали над своим соперником. Перед самым перерывом Лакасетт едва не удвоил счет, однако Мэтт Ритчи головой остановил его удар на линии ворот.
Во втором тайме "канониры" принялись искать второй гол, чтобы окончательно прикончить интригу. "Ньюкасл" без особых проблем сдерживал это давление, но в то же время совсем не огрызался.
Ближе к окончанию матча ситуация стала становиться немного нервной, однако на 83-й минуте Лакасетт, опередив зазевавшегося Ласселлса после скидки головой вышедшего на замену Обамеянга, технично перебросил мяч через голкипера — 2:0.
"Ньюкасл" окончательно поник духом и даже мог проиграть с крупным счетом, однако еще один гол "Арсенала" не был засчитан из-за нападения на вратаря.
"Арсенал" одержал достаточно комфортную победу, хотя и столкнулся с определенными трудностями, стараясь удвоить счет. Благодаря этим трем очкам "канониры" стали лучшей командой Премьер-Лиги после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче
01.04.2019 23:55
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Гомесу больше нравится Алисон. На то он и гомес.
Источник: http://fapl.ru/posts/69792/
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ПОМНИШЬ КАК АРСЕНАЛ ПОБЕЖДАЛ В ЛЧ, ПАП?! А ТЫ МАМ, ПОМНИШЬ?! И Я НЕ ПОМНЮ! ПОЧЕМУ, МАМ, ПАП?! А?! ПОТОМУ ЧТО АРСЕНАЛ СЛАБАЯ КОМАНДА?! ДА, СЫНОК, ТЫ ТОЛЬКО ЧТО ОТВЕТИЛ НА СВОЙ ВОПРОС!! ТЫ ДОБИЛСЯ СВОЕГО!! ТЫ ДОБИЛСЯ ПРАВДЫ, РОДНОЙ!! ТЫ УЗРЕЛ ИСТИНУ, МОЙ ХОРОШИЙ!! ИМЕННО ПОЭТОМУ ТЬЕРИ АНРИ, ВЕЛИЧАЙШИЙ ИГРОК В ИСТОРИИ АРСЕНАЛА, УШЁЛ ИЗ КЛУБА!! ОН ПОНЯЛ, ЧТО НЕЧЕГО В НАШЕМ АРСЕНАЛЕ ЛОВИТЬ, ДА, МАМ?! ДА, ПАП?! ОН ШЛЮХА, ДА???! ДА?!?!
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Жаль немного Ньюкасл, хороший клуб был, но счёт в данной игре по делу. Сопротивление нулевое было.
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Все по делу, Аснл в четверке!
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Норм Арсенал сжёг пердачелло cheeeelsea
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Официальный сайт клуба анонсировал предстоящую сделку с крупный производителем спортивной одежды «Bosco Sport». В мае 2020 года у Ливерпуля заканчивается контракт с техническим спонсором «New balance» и менеджмент клуба последние несколько месяцев занимался поиском нового партнёра или возможностью продления контракта с действующим поставщиком футбольной экипировки. Было согласовано предварительное соглашение с компанией ООО «Спорттовары Боско», входящей в группу компаний «Bosco di Ciliegi». Компания по пошиву спортивной одежды с российскими корнями будет выплачивать рекордные для Премьер-лиги 125 миллионов фунтов стерлингов в год. Продолжительность соглашения рассчитана на 10 лет и сумма выплат может вырасти до 150 миллионов, если в течение срока сотрудничества Ливерпуль сможет победить в одном из двух европейских кубков. «Это огромный успех для Ливерпуля, - прокомментировал сделку Питер Мур. - Кроме выгодного сотрудничества эта сделка поможет Ливерпулю закрепится на новом рынке и преумножить фан-базу на территории бывшего СССР. Эта территория является для нас приоритетной в плане клубной маркетинговой стратегии. В Мюнхене я встречался с болельщиками из России, Украины, Беларуси и остальных молодых и независимых государств региона и они произвели на меня незабываемое впечатление». «Bosco Sport» имеет за своими плечами успешный опыт сотрудничества с олимпийскими сборными России и Украины, также «Bosco Sport» был генеральным партнером зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Магазины «Bosco Sport» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Омске, Красноярске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и других городах России, а также в Киеве, Львове, Одессе, Ялте и Днепре.
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blackbirdofk ты чей выродок, щенок ?
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ" (ЛОНДОН)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В КУБКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В КУБКЕ УЕФА - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В ЛИГЕ ЕВРОПЫ - (0)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД В СУПЕРКУБКЕ УЕФА - (0)
АРСЕНАЛ - ЭТО КЛУБ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СПОРТИВНОГО ДУХА СОРЕВНОВАНИЯ, БЕЗ ЯИЦ, БЕЗ ЖЕЛАНИЯ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ. КЛУБ ИМПОТЕНТОВ. У МЕНЯ ВСЁ.
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За кого болеет blackbirdofk? Так знанто горит, что я даже по-наблюдаю за ним) истерика просто)
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ржу бля, как же бомбануло у синей помойки :)
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АРСЕНАЛ - ЭТО КЛУБ БЕЗ СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СПОРТИВНОГО ДУХА СОРЕВНОВАНИЯ, БЕЗ ЯИЦ, БЕЗ ЖЕЛАНИЯ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ. КЛУБ ИМПОТЕНТОВ. У МЕНЯ ВСЁ.
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Снова Эмери провел по губам а напоследок обоссал blackbirdofk. Бывает, привыкай, дружог.
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Чемпионство ЛФК в АПЛ мне лично не хотелось бы видеть все таки,но как-нибудь переживу, да из друзей есть адекватные болельщики. Но вот победа аснла в ЛЧ это было бы хуже чем страшный сон. Просто сразу нужно покинуть этот мир и никогда не возвращаться. Но благо эти лохандры дальше 1/8 в ближайшие время ни за что не пройдут, жить мне довольно долго.
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Да уж, концовка сезона будет очень жаркой и напряжённой! Нам будут противостоять Шпоры, МЮ, Челси, Мустафи и Гендузи!
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France Football "залез в карман" ведущим футбольным тренерам мира. Самым высокооплачиваемым специалистом оказался наставник "Атлетико" Диего Симеоне с 41 млн евро дохода в год. На второй строчке уже бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с 31 миллионом.
На третьем месте неожиданно оказался Тьерри Анри, который за свой первый самостоятельный опыт с "Монако" получил 25,5 млн евро, проработав в клубе всего три месяца. У главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы доход 24 млн евро, у Эрнесто Вальверде из "Барселоны" - 23 миллиона.
Красиво конечно Тьерри поссал на выскочек. Просто все с порядкой у чела с головой, понял как бабки рубить
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Кстати, ccchlensea. Твой чолче обоссаный на 6-м представляет крепкий английский середняк, а у топ-форварда поехала крыша и полетел в мадрид вместо лондона с туманом в голове . Что гавкнешь?
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Сити с чемпионством, борьба за вторую строчку будет жаркой.
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пздц. какойто Арсенал на 3 строчке
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Адекватных гг с победой !
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Тоттенхэм не попадет в четверку. Будут на своем новеньком стадионе в ЛЕ рубиться, хаха.
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