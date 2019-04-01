"Арсенал" разобрался с "Ньюкаслом" и вышел на третье место

"Арсенал" одержал комфортную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0, благодаря чему подвинул "Тоттенхэм" с третьего места в Премьер-Лиге.

Относительно предыдущего матча "канониров" — против "Ренна" в Лиге Европы 14 марта — в стартовый состав вернулись Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Маттео Гендузи и Алекс Ивоби. Пьер-Эмерик Обамеянг оказался только на лавке.



Восстановившись после травмы колена, в стартовый состав "сорок" вернулся капитан Джамаал Ласселлс. В результате Федерико Фернандес переместился в запас.



Самым заметным событием начальной стадии матча стал незасчитанный гол Аарона Рэмси — рефери обратил внимание, что находившийся поблизости Сократис схватил за футболку Флорина Лежена.



"Ньюкасл" сразу же перешел на игру вторым номером, позволяя сопернику безраздельно владеть мячом. Однако особого давления "Арсенал" не оказывал и был недостаточно быстр — как в движении, так и в перемещении мяча.



Тем не менее, на 30-й минуте "канонирам" удалось открыть счет. Защитники "сорок" уже обезвредили Александра Лакасетта в штрафной, но мяч отскочил к Рэмси, который тут же пробил с касанием штанги — 1:0.



Гол заметно придал "Арсеналу" уверенности, и в остатке тайма хозяева доминировали над своим соперником. Перед самым перерывом Лакасетт едва не удвоил счет, однако Мэтт Ритчи головой остановил его удар на линии ворот.



Во втором тайме "канониры" принялись искать второй гол, чтобы окончательно прикончить интригу. "Ньюкасл" без особых проблем сдерживал это давление, но в то же время совсем не огрызался.



Ближе к окончанию матча ситуация стала становиться немного нервной, однако на 83-й минуте Лакасетт, опередив зазевавшегося Ласселлса после скидки головой вышедшего на замену Обамеянга, технично перебросил мяч через голкипера — 2:0.



"Ньюкасл" окончательно поник духом и даже мог проиграть с крупным счетом, однако еще один гол "Арсенала" не был засчитан из-за нападения на вратаря.



"Арсенал" одержал достаточно комфортную победу, хотя и столкнулся с определенными трудностями, стараясь удвоить счет. Благодаря этим трем очкам "канониры" стали лучшей командой Премьер-Лиги после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче