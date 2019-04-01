Эурельо Гомес: "Алиссон лучше, чем Эдерсон"

Алиссон и Эдерсон Ветеран "Уотфорда" Эурельо Гомес считает, что страж ворот "Ливерпуля" Алиссон является более совершенным голкипером, чем его конкурент из "Манчестер Сити" Эдерсон.

Летом 2017 "Сити" потратил 35 миллионов фунтов на приобретение Эдерсона. Бразилец надежно закрыл последний рубеж и помог "горожанам" выиграть Премьер-Лигу.

Прошлым летом похожим образом поступил "Ливерпуль", инвестировав 65 млн. фунтов в Алиссона, благодаря которому "красные" превратились в претендента на титул и пропускают меньше всех в этом сезоне.

Эдерсон и Алиссон сражаются друг с другом не только за титул Премьер-Лиги, но и за свитер первого номера в сборной Бразилии. Для 38-летнего Гомеса, на счету которого 11 матчей за команду "пентакамеонов", выбор между двумя своими соотечественниками очевиден.

"Алиссон очень хорош при отражении ударов, но также он очень хорошо играет ногами, что имеет большое значение для "Ливерпуля", учитывая их стиль. Убежден, он является голкипером без слабых мест, и именно поэтому он играет за "Ливерпуль".

"Если честно, они вдвоем во многом похожи. Но в данный момент Алиссон лучше, я считаю его более совершенным голкипером, чем Эдерсон", — сообщил Гомес BBC.


Метки Алиссон, Гомес, Ливерпуль, Манчестер Сити, Уотфорд, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2019 16:00

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  1. lancerlancer1 01.04.2019 17:25 # lancerlancer1
    а вот и ниxуя

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  2. diablo182 01.04.2019 16:51 # diablo182
    Как раз-таки в игре ногами Эдерсон в намного лучше Алисона ( может даже лучший в Англии). Это было заметно и по вчерашней игре, где Алисон несколько раз в простейших ситуациях неточно пасовал. Но если судить объективно, то лучшие в Европе это ДеХея, Тёр Штеген и Облак.

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  3. firmino9 01.04.2019 16:34 # firmino9
    Очевидно же

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  4. cacique 01.04.2019 16:17 # cacique
    Гомесу больше нравится Алисон. На то он и гомес.

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  5. xin 01.04.2019 16:13 # xin
    Опять опускают Манчестер))

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  6. luisitoooo 01.04.2019 16:04 # luisitoooo
    Естественно!! Только самые обоссаные ситюки будут спорить с этим!!

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  7. mancunia-planet 01.04.2019 16:03 # mancunia-planet
    Оба тени Ромэро

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