Эурельо Гомес: "Алиссон лучше, чем Эдерсон"
Ветеран "Уотфорда" Эурельо Гомес считает, что страж ворот "Ливерпуля" Алиссон является более совершенным голкипером, чем его конкурент из "Манчестер Сити" Эдерсон.
Летом 2017 "Сити" потратил 35 миллионов фунтов на приобретение Эдерсона. Бразилец надежно закрыл последний рубеж и помог "горожанам" выиграть Премьер-Лигу.
Прошлым летом похожим образом поступил "Ливерпуль", инвестировав 65 млн. фунтов в Алиссона, благодаря которому "красные" превратились в претендента на титул и пропускают меньше всех в этом сезоне.
Эдерсон и Алиссон сражаются друг с другом не только за титул Премьер-Лиги, но и за свитер первого номера в сборной Бразилии. Для 38-летнего Гомеса, на счету которого 11 матчей за команду "пентакамеонов", выбор между двумя своими соотечественниками очевиден.
"Алиссон очень хорош при отражении ударов, но также он очень хорошо играет ногами, что имеет большое значение для "Ливерпуля", учитывая их стиль. Убежден, он является голкипером без слабых мест, и именно поэтому он играет за "Ливерпуль".
"Если честно, они вдвоем во многом похожи. Но в данный момент Алиссон лучше, я считаю его более совершенным голкипером, чем Эдерсон", — сообщил Гомес BBC.
01.04.2019 16:00
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Последние комментарии:
а вот и ниxуя
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Как раз-таки в игре ногами Эдерсон в намного лучше Алисона ( может даже лучший в Англии). Это было заметно и по вчерашней игре, где Алисон несколько раз в простейших ситуациях неточно пасовал. Но если судить объективно, то лучшие в Европе это ДеХея, Тёр Штеген и Облак.
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Очевидно же
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Гомесу больше нравится Алисон. На то он и гомес.
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Опять опускают Манчестер))
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Естественно!! Только самые обоссаные ситюки будут спорить с этим!!
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Оба тени Ромэро
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