Эурельо Гомес: "Алиссон лучше, чем Эдерсон"

Ветеран "Уотфорда" Эурельо Гомес считает, что страж ворот "Ливерпуля" Алиссон является более совершенным голкипером, чем его конкурент из "Манчестер Сити" Эдерсон.

Летом 2017 "Сити" потратил 35 миллионов фунтов на приобретение Эдерсона. Бразилец надежно закрыл последний рубеж и помог "горожанам" выиграть Премьер-Лигу.



Прошлым летом похожим образом поступил "Ливерпуль", инвестировав 65 млн. фунтов в Алиссона, благодаря которому "красные" превратились в претендента на титул и пропускают меньше всех в этом сезоне.



Эдерсон и Алиссон сражаются друг с другом не только за титул Премьер-Лиги, но и за свитер первого номера в сборной Бразилии. Для 38-летнего Гомеса, на счету которого 11 матчей за команду "пентакамеонов", выбор между двумя своими соотечественниками очевиден.



"Алиссон очень хорош при отражении ударов, но также он очень хорошо играет ногами, что имеет большое значение для "Ливерпуля", учитывая их стиль. Убежден, он является голкипером без слабых мест, и именно поэтому он играет за "Ливерпуль".



"Если честно, они вдвоем во многом похожи. Но в данный момент Алиссон лучше, я считаю его более совершенным голкипером, чем Эдерсон", — сообщил Гомес BBC.