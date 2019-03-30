Клопп: "Попасть в Лигу Чемпионов — самое важное для "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что самая важная цель для его клуба на этот сезон — попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Возвращаясь после международного перерыва, "красные" сохраняют отличные шансы на титул Премьер-Лиги и трофей Лиги Чемпионов.

Однако эти награды Клопп рассматривает лишь в качестве приятных бонусов к основной цели, которая практически достигнута.

"Если мы попадем в Лигу Чемпионов третий сезон подряд, это будет большим достижением. Это самая важная вещь для этого клуба. Нам нужны деньги, чтобы вести свои дела и совершать приобретения".

"Мы сделали огромный шаг преодолев групповой этап Лиги Чемпионов, затем мы сделали еще один огромный шаг, переиграв "Баварию", а теперь у нас впереди четвертьфинал. Пока что наш путь в Лиге Чемпионов складывается успешно, и я надеюсь, так будет и дальше".

"Мы не слишком переживаем за свое место в топ-4, но я не собираюсь уже праздновать это — мы знаем, что люди не будут на 100 процентов довольны, если мы просто завоюем путевку в Лигу Чемпионов. Они хотят, чтобы мы были на вершине таблицы в последний день сезона. Мы знаем это, и мы тоже этого хотим", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1023

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 30.03.2019 18:36 # xin
    Так всё же по сути сказал, хз почему местные фраера горят.

    (ответить)

  2. largo-winch 30.03.2019 18:16 # largo-winch
    Больше всех горят пердаки манков и шестнольси, ведь их команды не будут участвовать в ЛЧ
    Лол

    (ответить)

  3. lfcynwa 30.03.2019 18:09 # lfcynwa
    майнд геймс тайм

    (ответить)

  4. rj1992 30.03.2019 17:58 # rj1992
    Пиздабол, хочет выйграть АПЛ и боится

    (ответить)

  5. lovrentiy 30.03.2019 17:39 # lovrentiy
    Вот еблан.

    (ответить)

  6. manutd-20champ 30.03.2019 17:33 # manutd-20champ
    инфаркт микарда, вот такой рубец у всех пеликанов
    mind games

    (ответить)

  7. sisyazavr 30.03.2019 17:31 # sisyazavr
    Удачи

    (ответить)

  8. reams 30.03.2019 17:24 # reams
    хех, от бестрофейника другого и не ожидалось то

    (ответить)

  9. paul-shark 30.03.2019 17:11 # paul-shark
    Ебать солома ))

    (ответить)

  10. atstoy 30.03.2019 17:08 # atstoy
    Отбивает бабло за ВД..

    (ответить)

  11. rentv 30.03.2019 17:02 # rentv
    Клопп вообще о местных колбасниках не заботится.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: