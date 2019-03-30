Клопп: "Попасть в Лигу Чемпионов — самое важное для "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что самая важная цель для его клуба на этот сезон — попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
Возвращаясь после международного перерыва, "красные" сохраняют отличные шансы на титул Премьер-Лиги и трофей Лиги Чемпионов.
Однако эти награды Клопп рассматривает лишь в качестве приятных бонусов к основной цели, которая практически достигнута.
"Если мы попадем в Лигу Чемпионов третий сезон подряд, это будет большим достижением. Это самая важная вещь для этого клуба. Нам нужны деньги, чтобы вести свои дела и совершать приобретения".
"Мы сделали огромный шаг преодолев групповой этап Лиги Чемпионов, затем мы сделали еще один огромный шаг, переиграв "Баварию", а теперь у нас впереди четвертьфинал. Пока что наш путь в Лиге Чемпионов складывается успешно, и я надеюсь, так будет и дальше".
"Мы не слишком переживаем за свое место в топ-4, но я не собираюсь уже праздновать это — мы знаем, что люди не будут на 100 процентов довольны, если мы просто завоюем путевку в Лигу Чемпионов. Они хотят, чтобы мы были на вершине таблицы в последний день сезона. Мы знаем это, и мы тоже этого хотим", — цитирует Клоппа Daily Mail.
30.03.2019 17:00
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Так всё же по сути сказал, хз почему местные фраера горят.
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Больше всех горят пердаки манков и шестнольси, ведь их команды не будут участвовать в ЛЧ
Лол
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майнд геймс тайм
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Пиздабол, хочет выйграть АПЛ и боится
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Вот еблан.
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инфаркт микарда, вот такой рубец у всех пеликанов
mind games
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Удачи
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хех, от бестрофейника другого и не ожидалось то
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Ебать солома ))
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Отбивает бабло за ВД..
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Клопп вообще о местных колбасниках не заботится.
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