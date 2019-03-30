Ирвинг Лосано "мечтает" о "Юнайтед"

Президент мексиканской "Пачуки" Хесус Мартинес заявил, что "Манчестер Юнайтед" является клубом мечты для вингера ПСВ Ирвинга Лосано.

С момента своего перехода из "Пачуки" в ПСЖ в 2017 году Лосано заработал отличную репутацию, проявив себя не только на клубном уровне, но и на ЧМ-2018 со сборной Мексики.



В этом сезоне 23-летний Лосано забил 19 голов и отдал девять результативных передач во всех турнирах, обратив на себя внимание крупнейших клубов Европы, среди которых, уверен Мартинес, есть и "Юнайтед".



"Я лишь могу сказать и поручиться за свои слова, что скауты "Манчестер Юнайтед" следят за ним с 16 лет. У них есть вся его статистика. У них есть все: видео, голы, личная характеристика. Их клуб — один из лучших по скаутской работе и обладает большими профессионалами в этой области".



"Моя предельная мечта — увидеть Лосано в "Юнайтед" и Эктора Эрреру в "Атлетико". Это было бы моей мечтой и их мечтой".



"Думаю, Ирвинг очень убедительно выглядит в Голландии, доказав, что может быть невероятно ценным игроком для команды и что он готов перейти в один из крупнейших клубов Европы. Это очевидно. Думаю, если проанализировать его игру, станет понятно, что он абсолютно готов", — сообщил Мартинес ESPN Deportes.