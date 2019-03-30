Почеттино: "Ливерпуль" был прав, потратившись на Ван Дейка"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что "Ливерпуль" поступил правильно, потратив 75 миллионов фунтов на покупку защитника Виргила Ван Дейка в январе 2018.

В середине прошлого сезона "красные" обновили мировой рекорд по стоимости защитника, однако эта инвестиция помогла им достичь финала Лиги Чемпионов и стать претендентом на титул Премьер-Лиги. По мнению Почеттино, "Ливерпуль" потратил эти деньги с умом.



"Когда команде вроде "Ливерпуля" требовалось улучшить свой состав на определенной позиции, люди говорили, что платить 75 миллионов футов за центрального защитника — это безумие. Но "Ливерпуль" был прав".



"Они выбрали Ван Дейка, поскольку верили, что в тот момент он был лучшим центральным защитником в Европе. Они верили, что он может сделать их лучше, и они оказались правы. Люди, которые считали иначе, теперь убедились в правоте "Ливерпуля".



"Некоторые люди говорили: "Ты платишь 75 миллионов фунтов за центрального защитника?!" Но если ты получишь игрока, который сделает твою команду лучше, тогда это не такие большие деньги. Это дешево, если тебе удастся победить в Лиге Чемпионов или Премьер-Лиге".



"Всегда существуют разные мнения, но для меня сегодня он является одним из лучших центральных защитников в мире, если не лучшим", — цитирует Почеттино The Telegraph.