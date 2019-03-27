"Реал" выставляет Гарета Бэйла на трансфер

"Реал" принял решение выставить на трансфер вингера Гарета Бэйла, одним из двух реалистичных направлений для которого является "Манчестер Юнайтед".

В 2013 году "Реал" сделал Бэйла своим самым дорогостоящим приобретением в истории, опередив в борьбе за Гарета как раз "Юнайтед".



Теперь, утверждает AS, президент Королевского клуба Флорентино Перес хочет избавиться от Гарета, чтобы на вырученные средства поддержать то масштабное обновление состава, которое он пообещал вернувшемуся на пост главного тренера Зинедина Зидана.



По информации издания, решение в отношении 29-летнего валлийца уже принято, и игра Бэйла в остатке сезона не будет иметь никакого значения. Перес и Зидан решили, что Гарету нет места в их планах на будущее.



В скором времени "Реал" собирается уведомить о своем решении агента игрока Джонаната Барнетта, чтобы тот начал искать новое пристанище для своего клиента, который в этом сезоне угодил в опалу к фанатам "сливочных".



Внушительная трансферная стоимость и высокая зарплата Гарета резко сужают число клубов, которые могут позволить себе экс-игрока "Тоттенхэма". В данный момент только "Юнайтед" и "Бавария" являются реалистичными направлениями для Бэйла.