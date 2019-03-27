Савич: "Хендерсон поступил некрасиво и неуважительно"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Стефан Савич обвинил в некрасивом поведении капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона во время матча сборных Черногории и Англии.

В минувший понедельник, напомним, Хендерсон помог англичанам одержать победу 1:5 в Подгорице в рамках отбора к Евро-2020.



Данный матч был омрачен расистским поведением черногорских фанатов по отношению к темнокожим игрокам английской сборной, но "отличился" в тот вечер и Джордан.



"Все мы знаем, что у них гораздо более классная команда, но иногда я чувствую себя очень плохо от того, что являюсь игроком в том же виде спорта, что и некоторые другие личности".



"Джордан Хендерсон, например, саркастически сказал одному из наших игроков после самого обычного единоборства, что подарит ему футболку после матча. Это некрасиво и неуважительно. Я сказал ему, что он не должен опускаться до подобных вещей".



"Все мы испытываем гордость, и я, скорее, предпочту играть за эту команду и пропустить пять голов, чем играть вместе с некоторыми высокомерными игроками из Англии", — цитирует Савича Liverpool Echo.