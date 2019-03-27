Савич: "Хендерсон поступил некрасиво и неуважительно"

Джордан Хендерсон Бывший защитник "Манчестер Сити" Стефан Савич обвинил в некрасивом поведении капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона во время матча сборных Черногории и Англии.

В минувший понедельник, напомним, Хендерсон помог англичанам одержать победу 1:5 в Подгорице в рамках отбора к Евро-2020.

Данный матч был омрачен расистским поведением черногорских фанатов по отношению к темнокожим игрокам английской сборной, но "отличился" в тот вечер и Джордан.

"Все мы знаем, что у них гораздо более классная команда, но иногда я чувствую себя очень плохо от того, что являюсь игроком в том же виде спорта, что и некоторые другие личности".

"Джордан Хендерсон, например, саркастически сказал одному из наших игроков после самого обычного единоборства, что подарит ему футболку после матча. Это некрасиво и неуважительно. Я сказал ему, что он не должен опускаться до подобных вещей".

"Все мы испытываем гордость, и я, скорее, предпочту играть за эту команду и пропустить пять голов, чем играть вместе с некоторыми высокомерными игроками из Англии", — цитирует Савича Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Савич, сборная Англии, сборная Черногории, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 27.03.2019 20:30 # largo-winch
    Красавчик Хендерсон. Наш воспитаник всегда отличался боевым духом и доминантным поведением. Чисто альфач, властвует над слабаками
    Настоящий лидер и победитель по жизни. Уверен, Хендерсон в прошлой жизни был драконом.

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  2. mancunia-planet 27.03.2019 20:29 # mancunia-planet
    это же тупые британцы, восточным славянам не понять их инфузорный юморок, блеать

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  3. al-faarabi 27.03.2019 20:17 # al-faarabi
    поэтому и xyйдырсон не капитан, Кейн настоящий лидер и пример для подражания всей сборной

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  4. hammersmith 27.03.2019 20:13 # hammersmith
    хуйдерсон переротировал бибы

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  5. skychnie-oboi 27.03.2019 20:03 # skychnie-oboi
    Обосцанный недокапитанишка.

    Великий Ван Дейк такую хуйнюю бы никогда не сделал - он как мужик утешал плачущего судью, у которого мать умерла.

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