Савич: "Хендерсон поступил некрасиво и неуважительно"
Бывший защитник "Манчестер Сити" Стефан Савич обвинил в некрасивом поведении капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона во время матча сборных Черногории и Англии.
В минувший понедельник, напомним, Хендерсон помог англичанам одержать победу 1:5 в Подгорице в рамках отбора к Евро-2020.
Данный матч был омрачен расистским поведением черногорских фанатов по отношению к темнокожим игрокам английской сборной, но "отличился" в тот вечер и Джордан.
"Все мы знаем, что у них гораздо более классная команда, но иногда я чувствую себя очень плохо от того, что являюсь игроком в том же виде спорта, что и некоторые другие личности".
"Джордан Хендерсон, например, саркастически сказал одному из наших игроков после самого обычного единоборства, что подарит ему футболку после матча. Это некрасиво и неуважительно. Я сказал ему, что он не должен опускаться до подобных вещей".
"Все мы испытываем гордость, и я, скорее, предпочту играть за эту команду и пропустить пять голов, чем играть вместе с некоторыми высокомерными игроками из Англии", — цитирует Савича Liverpool Echo.
27.03.2019 20:00
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Последние комментарии:
Красавчик Хендерсон. Наш воспитаник всегда отличался боевым духом и доминантным поведением. Чисто альфач, властвует над слабаками
Настоящий лидер и победитель по жизни. Уверен, Хендерсон в прошлой жизни был драконом.
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это же тупые британцы, восточным славянам не понять их инфузорный юморок, блеать
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поэтому и xyйдырсон не капитан, Кейн настоящий лидер и пример для подражания всей сборной
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хуйдерсон переротировал бибы
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Обосцанный недокапитанишка.
Великий Ван Дейк такую хуйнюю бы никогда не сделал - он как мужик утешал плачущего судью, у которого мать умерла.
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