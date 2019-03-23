Мельхиот: "Ван Дейку нужны трофеи, чтобы стать великим"

Бывший защитник сборной Голландии Марио Мельхиот считает, что его соотечественнику Виргилу Ван Дейку из "Ливерпуля" необходимы трофеи, чтобы стать великим игроком.

Ван Дейк оказал колоссальное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018. Виргил помог "красным" достичь финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне и помогает сражаться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне. Однако Мельхиот убежден, что именно трофеи определят место его соотечественника в истории.



"Сейчас ему очень важно быть в команде, которая выигрывает трофеи, потому что трофеи — это то, что отделяет самых лучших от остальных".



"В конце концов ты можешь быть отличным защитником, но когда ты добавляешь к этому трофеи, ты становишься одним из великих, потому что великие выигрывают трофеи".



"Думаю, он определенно обладает таким потенциалом, и он у тренера, которые любит его и позволяет ему играть, как и следует".



"Да, ему нужны трофеи, потому что ради этого он и играет в футбол. Если он скажет, что играет ради чего-то другого, это прозвучит очень странно для меня".



"Я не могу себе представить, чтобы игрок вроде него не хотел добавить трофеев в свою карьеру", — сообщил Мельхиот Daily Express.