Мельхиот: "Ван Дейку нужны трофеи, чтобы стать великим"

Виргил Ван Дейк Бывший защитник сборной Голландии Марио Мельхиот считает, что его соотечественнику Виргилу Ван Дейку из "Ливерпуля" необходимы трофеи, чтобы стать великим игроком.

Ван Дейк оказал колоссальное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018. Виргил помог "красным" достичь финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне и помогает сражаться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне. Однако Мельхиот убежден, что именно трофеи определят место его соотечественника в истории.

"Сейчас ему очень важно быть в команде, которая выигрывает трофеи, потому что трофеи — это то, что отделяет самых лучших от остальных".

"В конце концов ты можешь быть отличным защитником, но когда ты добавляешь к этому трофеи, ты становишься одним из великих, потому что великие выигрывают трофеи".

"Думаю, он определенно обладает таким потенциалом, и он у тренера, которые любит его и позволяет ему играть, как и следует".

"Да, ему нужны трофеи, потому что ради этого он и играет в футбол. Если он скажет, что играет ради чего-то другого, это прозвучит очень странно для меня".

"Я не могу себе представить, чтобы игрок вроде него не хотел добавить трофеев в свою карьеру", — сообщил Мельхиот Daily Express.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Мельхиот

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 181

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-69 23.03.2019 21:08 # chelsea-69
    Фердинандом он не был, но и Терри не стал

    (ответить)

  2. quavo 23.03.2019 21:06 # quavo
    Будут помнить как хорошего заща из середняка

    (ответить)

  3. manutd-20champ 23.03.2019 21:02 # manutd-20champ
    а где ж их взять, они не продаются вроде

    (ответить)

  4. leon-britton 23.03.2019 21:01 # leon-britton
    Нужны трофеи, а получит два члена в попу и останется с великим анусом. Скриньте.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: