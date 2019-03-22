МЮ субсидирует стоимость билетов на выездной матч с "Барселоной"

"Манчестер Юнайтед" решил субсидировать стоимость билетов своим фанатам, которые отправятся на выездной матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

На текущей неделе каталонский клуб объявил, что проход на "Ноу Камп" для фанатов "Юнайтед" 16 апреля будет стоить 102 фунта — прежде болельщикам "красных дьяволов" еще никогда не приходилось платить так много за билет на выездной матч в Лиге Чемпионов, не считая финалов.



В своем официальном заявлении "Юнайтед" назвал эту цену "чрезмерной", а также сообщил, что клуб — как распространитель билетов на этот выездной матч — будет брать со своих фанатов только 75 фунтов вместе 102.



Субсидировать эту разницу в 27 фунтов с каждого билета "дьяволы" собираются за счет поклонников "Барселоны", которым из-за жадности своего клуба теперь тоже придется готовить по 102 фунта, чтобы посетить первый четвертьфинальный матч — на "Олд Траффорд" 10 апреля.