Лихтштайнер обсуждает новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер рассказал, что уже обсуждает продление своего контракта на следующий сезон, но хочет гарантий относительно игрового времени.

Присоединившись к команде Унаи Эмери прошлым летом из "Ювентуса" на правах свободного агента, Лихтштайнер пока сыграл лишь 12 матчей в рамках Премьер-Лиги.



Игра 35-летнего швейцарца вызывает большие нарекания у болельщиков "канониров", однако Штефан не собирается бежать от трудностей и уйдет лишь в том случае, если ему не будет места в планах Эмери.



"Мы уже ведем переговоры с "Арсеналом" о продлении контракта. Время покажет, будет ли найдено решение, которое устроит обе стороны. "Арсенал" — это отличный клуб, и я очень счастлив там, но я хочу играть регулярно в преддверии Евро-2020".



"Этот сезон складывается нормально, но если тренер скажет мне, что не рассчитывает на меня в следующем сезоне, тогда я задумаюсь о своем будущем".



"Для меня было бы очень сложно, если бы ситуация в клубе завершила мою карьеру в сборной Швейцарии, потому что я хочу выиграть Лигу Наций в июне и Чемпионат Европы в следующем году".



"Арсенал" — это топ клуб, и здесь сложно играть регулярно. Я приехал в новую страну, познакомился с новыми людьми, новой лигой и новой тактикой. Все это требует времени", — сообщил Лихтштайнер Neue Zurcher Zeitung.