Клопп посоветовал Салаху брать пример с Мане

Мохамед Салах и Садио Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал нападающему Мохамеду Салаху брать пример со своего партнера по команде Садио Мане, чтобы вернуться в форму.

На международный перерыв Мане ушел просто в устрашающей форме, отличившись 11 раз в 11 последних матчах. С начала сезона Садио забил уже 20 мячей, догнав по этому показателю Салаха.

При этом в ноябре у Мане была серия, когда он не мог забить на протяжении восьми матчей. Нечто подобное сейчас переживает Мохамед — уже семь поединков кряду без голов. По мнению Клоппа, Салаху не нужно далеко ходить за решением этой проблемы.

"Садио играл примерно таким образом всегда, но сейчас он просто оказывается в правильное время в правильном месте. Так иногда бывает в футболе".

"Конечно, сейчас он в отличной форме. Когда он не всегда оказывался в правильном месте, то единственное, что он делал — это работал, работал и работал".

"Именно это должен делать и Мо: просто работать, делать правильные вещи, и тогда голы снова придут. Зачастую, ему просто не везет, тогда как в случае с Садио, напротив, удача на его стороне", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 23:00

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  1. xin 20.03.2019 23:31 # xin
    Саллах на себя оттягивает внимание, пока Мане натягивает вратарей

    (ответить)

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