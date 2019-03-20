Клопп посоветовал Салаху брать пример с Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал нападающему Мохамеду Салаху брать пример со своего партнера по команде Садио Мане, чтобы вернуться в форму.

На международный перерыв Мане ушел просто в устрашающей форме, отличившись 11 раз в 11 последних матчах. С начала сезона Садио забил уже 20 мячей, догнав по этому показателю Салаха.



При этом в ноябре у Мане была серия, когда он не мог забить на протяжении восьми матчей. Нечто подобное сейчас переживает Мохамед — уже семь поединков кряду без голов. По мнению Клоппа, Салаху не нужно далеко ходить за решением этой проблемы.



"Садио играл примерно таким образом всегда, но сейчас он просто оказывается в правильное время в правильном месте. Так иногда бывает в футболе".



"Конечно, сейчас он в отличной форме. Когда он не всегда оказывался в правильном месте, то единственное, что он делал — это работал, работал и работал".



"Именно это должен делать и Мо: просто работать, делать правильные вещи, и тогда голы снова придут. Зачастую, ему просто не везет, тогда как в случае с Садио, напротив, удача на его стороне", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".