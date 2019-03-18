Хассельбайнк не верит, что "Ливерпуль" выиграет титул

Джимми Флойд Хассельбайнк Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк уверен, что "Манчестер Сити" опередит "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

После выцарапанной победы 1:2 над "Фулхэмом" в воскресенье "Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги, однако Хассельбайнк считает, что "красным" будет сложно там удержаться из-за насыщенного расписания на финише.

"Я определенно думаю, что "Ливерпуль" стал более зрелой командой и приблизился к "Сити", но я не представляю, что они выиграют титул".

"Когда я смотрю на расписание матчей "Сити" на финише, то могу себе представить, что они пройдут их без потерь. Если потребуется, они даже могут приехать на "Олд Траффорд" и обыграть "Манчестер Юнайтед".

"Важная вещь, которая может стоить "Ливерпулю" титула — это Лига Чемпионов. Чем дольше он в Европе, тем выше вероятность, что они будут терять очки в Премьер-Лиге".

"Если мы сравним их сильнейший стартовый состав с "Сити", то разница невелика, но скамейка Клоппа просто не так сильна, как у "Сити".

"В заключительные недели сезона у "Ливерпуля" будут травмы или просто усталость, и мне кажется, это может их подвести", — сообщил Хассельбайнк BBC.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Хассельбайнк

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 940

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 18.03.2019 12:59 # pistolero-lfc
    как игрок был топарь, жаль, что он свои мозги тоже повесил на гвоздь

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  2. mixmaster 18.03.2019 12:51 # mixmaster
    Старый негр правду излагает

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  3. arman1989 18.03.2019 12:50 # arman1989
    "Когда я смотрю на расписание матчей "Сити" на финише, то могу себе представить, что они пройдут их без потерь. Если потребуется, они даже могут приехать на "Олд Траффорд" и обыграть "Манчестер Юнайтед".


    Источник: http://fapl.ru/posts/69495/
    Манки уже приготовили вазилинчик, уаааахахахахаххаха мешки придут на олд траффорд и разарвут им фауны

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  4. chr1s8rown 18.03.2019 12:44 # chr1s8rown
    Все горят от лфк

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  5. blackdreamer 18.03.2019 12:39 # blackdreamer
    сейчас будем слушать мнение каждого среднего игрочка кто возьмёт апл
    чё там бебе скажет из мю ?
    или сутулый тренер дерби

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  6. leon-britton 18.03.2019 12:06 # leon-britton
    Красиво обоссал колбасню. Я же не просто не верю, я убежден, что колбасные обоссутся в погоне за титулом, позорно потеряв очки в матче с Челси. Скриньте.

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  7. xin 18.03.2019 12:05 # xin
    Сити даже на график себе наротировал. Как тут с ними бороться, у Клоппа нет таких возможностей

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  8. electric 18.03.2019 12:04 # electric
    >Пенс
    >Негр
    >Не верит

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