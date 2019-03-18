Хассельбайнк не верит, что "Ливерпуль" выиграет титул
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк уверен, что "Манчестер Сити" опередит "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги.
После выцарапанной победы 1:2 над "Фулхэмом" в воскресенье "Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги, однако Хассельбайнк считает, что "красным" будет сложно там удержаться из-за насыщенного расписания на финише.
"Я определенно думаю, что "Ливерпуль" стал более зрелой командой и приблизился к "Сити", но я не представляю, что они выиграют титул".
"Когда я смотрю на расписание матчей "Сити" на финише, то могу себе представить, что они пройдут их без потерь. Если потребуется, они даже могут приехать на "Олд Траффорд" и обыграть "Манчестер Юнайтед".
"Важная вещь, которая может стоить "Ливерпулю" титула — это Лига Чемпионов. Чем дольше он в Европе, тем выше вероятность, что они будут терять очки в Премьер-Лиге".
"Если мы сравним их сильнейший стартовый состав с "Сити", то разница невелика, но скамейка Клоппа просто не так сильна, как у "Сити".
"В заключительные недели сезона у "Ливерпуля" будут травмы или просто усталость, и мне кажется, это может их подвести", — сообщил Хассельбайнк BBC.
18.03.2019 12:00
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Последние комментарии:
как игрок был топарь, жаль, что он свои мозги тоже повесил на гвоздь
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Старый негр правду излагает
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"Когда я смотрю на расписание матчей "Сити" на финише, то могу себе представить, что они пройдут их без потерь. Если потребуется, они даже могут приехать на "Олд Траффорд" и обыграть "Манчестер Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/69495/
Манки уже приготовили вазилинчик, уаааахахахахаххаха мешки придут на олд траффорд и разарвут им фауны
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Все горят от лфк
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сейчас будем слушать мнение каждого среднего игрочка кто возьмёт апл
чё там бебе скажет из мю ?
или сутулый тренер дерби
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Красиво обоссал колбасню. Я же не просто не верю, я убежден, что колбасные обоссутся в погоне за титулом, позорно потеряв очки в матче с Челси. Скриньте.
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Сити даже на график себе наротировал. Как тут с ними бороться, у Клоппа нет таких возможностей
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>Пенс
>Негр
>Не верит
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