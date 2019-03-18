Хассельбайнк не верит, что "Ливерпуль" выиграет титул

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк уверен, что "Манчестер Сити" опередит "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

После выцарапанной победы 1:2 над "Фулхэмом" в воскресенье "Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги, однако Хассельбайнк считает, что "красным" будет сложно там удержаться из-за насыщенного расписания на финише.



"Я определенно думаю, что "Ливерпуль" стал более зрелой командой и приблизился к "Сити", но я не представляю, что они выиграют титул".



"Когда я смотрю на расписание матчей "Сити" на финише, то могу себе представить, что они пройдут их без потерь. Если потребуется, они даже могут приехать на "Олд Траффорд" и обыграть "Манчестер Юнайтед".



"Важная вещь, которая может стоить "Ливерпулю" титула — это Лига Чемпионов. Чем дольше он в Европе, тем выше вероятность, что они будут терять очки в Премьер-Лиге".



"Если мы сравним их сильнейший стартовый состав с "Сити", то разница невелика, но скамейка Клоппа просто не так сильна, как у "Сити".



"В заключительные недели сезона у "Ливерпуля" будут травмы или просто усталость, и мне кажется, это может их подвести", — сообщил Хассельбайнк BBC.