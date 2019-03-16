Сульшер отказался спекулировать насчет перехода Бэйла в МЮ

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался спекулировать насчет интереса своего клуба к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу.

Слухи о том, что Бэйл может покинуть "Сантьяго Бернабеу", лишь усилились после возвращения на тренерский мостик "Реала" Зинедина Зидана, который в прошлом сезоне не сильно доверял Гарету, оставив того вне стартового состава на финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".



Агент 29-летнего валлийца Джонатан Барнетт в эфире BBC Radio 5 Live уже подтвердил, что его клиент примет решение относительно своего будущего в конце сезона. Казалось бы, у "Юнайтед" появляются хорошие шансы заполучить свою давнюю трансферную цель, однако Сульшер не стал публично декларировать интерес к Бэйлу, в отличие от своего предшественника Жозе Моуриньо.



"Я правда не могу высказываться насчет Гарета Бэйла или какого-либо другого имени, потому что они являются собственностью других клубов".



"Однако мы определенно должны искать классных игроков, которые могли бы сделать нашу команду лучше. Когда подписываешь игроков, нужно учитывать так много факторов. Это непросто".



"Когда ты из медиа или болельщик, ты можешь думать о краткосрочной перспективе. Мы же должны смотреть и на долгосрок, а также на то, насколько подходит нам тот или иной игрок по своим личным качествам. Поэтому нужно многое учитывать", — цитирует Сульшера Sky Sports.