Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на лето

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клубу не потребуется тратить больших денег грядущим летом на укрепление состава.

Прошлым летом Клопп значительно обновил сосав своей команды, потратившись на Алиссона, Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири.



Делать то же самое после окончания этого сезона Юрген не собирается. Если приобретения и будут, то будут точечными, а немец сосредоточится на развитии имеющихся у него игроков.



"Я не хочу конкретно обсуждать, что мы будем делать, однако я не думаю, что в данный момент эта команда нуждается, чтобы мы тратили большие деньги".



"Лучший способ вести дела — это собрать вместе группу игроков, попытаться их развивать и оставаться всем вместе какое-то время".



"Возможно, это и была главная проблема "Ливерпуля" в предыдущее десятилетие. Когда они собирали хорошую команду, после окончания сезона игроки разъезжались по всему миру. В этом году мы этого совершенно точно не допустим", — цитирует Клоппа Sky Sports.