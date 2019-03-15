"Тоттенхэм" ожидает ухода Кристиана Эриксена

"Тоттенхэм" планирует восстановить свою прежнюю активность на трансферном рынке, но ожидает ухода из клуба полузащитника Кристиана Эриксена грядущим летом.

Как известно, "шпоры" остаются без единого новичка, даже арендованного, вот уже два трансферных окна подряд. Это связано как с отсутствием подходящих игроков на рынке, так и с ограниченными из-за строительства нового стадиона финансами.



Однако после окончания этого сезона все должно измениться. По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" может совершить до пяти приобретений к следующему сезону, интересуясь Джеком Грилишем, Джарродом Боуэном, Карлосом Солером, Александаром Митровичем и другими.



Непременно будут и расставания. В Северном Лондоне ожидают ухода из клуба Тоби Алдервейрелда, Данни Роуза, Виктора Ваньямы и Винсента Янссена, а главной потерей для главного тренера Маурисио Почеттино может стать Эриксен.



Дело в том, что Кристиан приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, а все попытки "шпор" склонить его к продлению сотрудничества не увенчались успехом.



В услугах 27-летнего датчанина заинтересован целый ряд клубов, но в первую очередь — "Реал", находящийся на пороге большой перестройки.