"Тоттенхэм" ожидает ухода Кристиана Эриксена
"Тоттенхэм" планирует восстановить свою прежнюю активность на трансферном рынке, но ожидает ухода из клуба полузащитника Кристиана Эриксена грядущим летом.
Как известно, "шпоры" остаются без единого новичка, даже арендованного, вот уже два трансферных окна подряд. Это связано как с отсутствием подходящих игроков на рынке, так и с ограниченными из-за строительства нового стадиона финансами.
Однако после окончания этого сезона все должно измениться. По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" может совершить до пяти приобретений к следующему сезону, интересуясь Джеком Грилишем, Джарродом Боуэном, Карлосом Солером, Александаром Митровичем и другими.
Непременно будут и расставания. В Северном Лондоне ожидают ухода из клуба Тоби Алдервейрелда, Данни Роуза, Виктора Ваньямы и Винсента Янссена, а главной потерей для главного тренера Маурисио Почеттино может стать Эриксен.
Дело в том, что Кристиан приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, а все попытки "шпор" склонить его к продлению сотрудничества не увенчались успехом.
В услугах 27-летнего датчанина заинтересован целый ряд клубов, но в первую очередь — "Реал", находящийся на пороге большой перестройки.
15.03.2019 20:00
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Последние комментарии:
Потеря потерь Чёрт подери. Кур так-то и по Кусочкам разобрать, есть толковые игроки.
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до пяти приобретений к следующему сезону, интересуясь Джеком Грилишем, Джарродом Боуэном, Карлосом Солером, Александаром Митровичем и другими.
Источник: http://fapl.ru/posts/69442/
Ну, можно уже было и пятую цель конкретизировать
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В ЛФК этого топаря
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на вырученные деньги можно будет затариться)
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ну вот летом с них трансферный бан снимут и развернутся:)
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сплавить баласт и переподписать эриксена с нормальной зарплатой, жаль апл будет терять такого игрока.
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на пенсию
потому что слишком давно уже играет.
тоттенхэму нужен игрок уровня криштиану роналду ну или деБрюйне накрайняк.
Эриссен слишком обычный стал. и кто его интересно подмывает?
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