Гвардиола уверен, что "Сити" справился бы с трансферным запретом
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб справился бы с трансферным запретом на два окна.
Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что ФИФА может уже в этом месяце запретить "горожанам" регистрировать новых игроков в течение двух следующих трансферных окон за нарушения правил финансового фейр-плей.
Подобного рода наказание было бы совершенно против планов Гвардиолы, который, как ранее ожидалось, потратит 200 миллионов фунтов грядущим летом. Однако каталонец не унывает.
"Конечно, мы справимся. У нас хороший состав, действительно хороший".
"Пять, шесть или семь недель назад я уже отвечал вам. Я не могу быть правильным человеком, чтобы говорить об этом".
"Это процесс, к которому привлечен наш клуб. Они мне не звонят и не объясняют, что они делают. Я волнуюсь насчет своей работы, а чему быть, тому не миновать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
15.03.2019 19:00
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В тоже время, он постоянно говорит об усилении той или иной позиции. У пенсов ситуация куда более потная.
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похоже фернандиньо будет играть пока не загнется
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Конечно, у Сити ситуация гораздо стабильнее, чем у нас. Команду Гвардиола уже собрал под себя, теперь не страшны такие баны. В случае с Челси всё не так. Во-первых нужны сейчас покупки под Сарри, раз уж он остаётся и во-вторых ожидаются потери (как минимум Азар). Очень не вовремя в нашем случае эта история. Но ещё посмотрим что там по апелляции будет.
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Понятно. Уже занесли куда надо. Вместо бана в лч и снятия очков в апл-очке дадут лишь запрет на трансферы, который ничего не даст, так как там уже давно закупились на годы вперёд.
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пенсы тоже справятся
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