Гвардиола уверен, что "Сити" справился бы с трансферным запретом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб справился бы с трансферным запретом на два окна.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что ФИФА может уже в этом месяце запретить "горожанам" регистрировать новых игроков в течение двух следующих трансферных окон за нарушения правил финансового фейр-плей.



Подобного рода наказание было бы совершенно против планов Гвардиолы, который, как ранее ожидалось, потратит 200 миллионов фунтов грядущим летом. Однако каталонец не унывает.



"Конечно, мы справимся. У нас хороший состав, действительно хороший".



"Пять, шесть или семь недель назад я уже отвечал вам. Я не могу быть правильным человеком, чтобы говорить об этом".



"Это процесс, к которому привлечен наш клуб. Они мне не звонят и не объясняют, что они делают. Я волнуюсь насчет своей работы, а чему быть, тому не миновать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.