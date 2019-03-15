Гвардиола уверен, что "Сити" справился бы с трансферным запретом

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб справился бы с трансферным запретом на два окна.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что ФИФА может уже в этом месяце запретить "горожанам" регистрировать новых игроков в течение двух следующих трансферных окон за нарушения правил финансового фейр-плей.

Подобного рода наказание было бы совершенно против планов Гвардиолы, который, как ранее ожидалось, потратит 200 миллионов фунтов грядущим летом. Однако каталонец не унывает.

"Конечно, мы справимся. У нас хороший состав, действительно хороший".

"Пять, шесть или семь недель назад я уже отвечал вам. Я не могу быть правильным человеком, чтобы говорить об этом".

"Это процесс, к которому привлечен наш клуб. Они мне не звонят и не объясняют, что они делают. Я волнуюсь насчет своей работы, а чему быть, тому не миновать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, ФИФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. tra-hall 15.03.2019 19:21 # tra-hall
    В тоже время, он постоянно говорит об усилении той или иной позиции. У пенсов ситуация куда более потная.

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  2. liverfun 15.03.2019 19:17 # liverfun
    похоже фернандиньо будет играть пока не загнется

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  3. lampard78 15.03.2019 19:14 # lampard78
    Конечно, у Сити ситуация гораздо стабильнее, чем у нас. Команду Гвардиола уже собрал под себя, теперь не страшны такие баны. В случае с Челси всё не так. Во-первых нужны сейчас покупки под Сарри, раз уж он остаётся и во-вторых ожидаются потери (как минимум Азар). Очень не вовремя в нашем случае эта история. Но ещё посмотрим что там по апелляции будет.

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  4. electric 15.03.2019 19:03 # electric
    Понятно. Уже занесли куда надо. Вместо бана в лч и снятия очков в апл-очке дадут лишь запрет на трансферы, который ничего не даст, так как там уже давно закупились на годы вперёд.

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  5. j-silver 15.03.2019 19:02 # j-silver
    пенсы тоже справятся

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