Оливье Жиру хочет усадить Игуаина на лавку

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил что будет сражаться с Гонсало Игуаином за место основного форварда "синих".

Последний раз Жиру выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги еще 30 декабря. С тех пор главный тренер Маурицио Сарри предпочитает 32-летнему французу не только своего новичка Игуаина, но и порой Эдена Азара.



Однако накануне Оливье доказал, что его рано списывать со счетом, отметившись хет-триком против киевского "Динамо" и возглавив бомбардирскую гонку этого розыгрыша Лиги Европы.



"Я боец. Я хочу играть в каждом матче и чувствовать себя счастливым на поле. Я мотивирован, чтобы продолжать. Некоторые парни спрашивали меня после Чемпионата Мира, почему я не завершу карьеру в национальной команде, но я все еще голоден, и я знаю, как сильно буду скучать по футболу после завершения карьеры. Я хочу больше и больше. Думаю, у меня в запасе еще несколько славных лет".



"Мне 32, но я все еще молод. Я очень хорошо себя чувствую в плане физики. По тестам на медицинской дорожке я один из лучших".



"Смирюсь ли я с ролью запасного? Нет, без шансов. Я через многое прошел в своей карьере".



"Я просто хочу наслаждаться своей игрой после победы на Чемпионате Мира прошлым летом. Я хочу получать максимальное удовольствие на поле. Поэтому, когда я играю, я стараюсь как можно сильнее наслаждаться игрой", — цитирует Жиру The Telegraph.