Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов В пятницу состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Представляющие Англию "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" узнали, с кем сыграют на этой стадии соревнования.

Как и хотел Жозе Моуриньо, без чисто английских противостояний не обошлось. "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Сити", а победитель этой пары выйдет в полуфинал на "Аякс" или "Ювентус".

Соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу стала грозная "Барселона", и если "красным дьяволам" вновь удастся преподнести сенсацию, то в 1/2 финала они поспорят с "Ливерпулем" или "Порту".

Добавим, что первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9-10 апреля, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Аякс" (Голландия) — "Ювентус" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия)
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

Тоттенхэм / Манчестер Сити — Аякс / Ювентус
Барселона / Манчестер Юнайтед — Ливерпуль / Порту


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 14:20

Количество просмотров Просмотров: 9049

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Последние комментарии:




  1. griezmann 15.03.2019 15:56 # griezmann
    • Первый матч играем в гостях, 9/10-го апреля, ответный - дома, 16/17-го апреля.

    А уже 20-го апреля состоится матч всё с теми же «шпорами» в рамках АПЛ.

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  2. griezmann 15.03.2019 15:55 # griezmann
    • 35-летний Даниэле Де Росси планирует завершить игровую карьеру в конце сезона из-за проблем со здоровьем.

    Пеп Гвардиола дружит с футболистом и может предложить ему перейти на работу в академии «Манчестер Сити».
    [Tuttosport]

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  3. griezmann 15.03.2019 15:54 # griezmann
    • По неофициальным данным, Александр Зинченко скоро подпишет новый 5-летний контракт с «Манчестер Сити».

    Заслужил!

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  4. griezmann 15.03.2019 15:54 # griezmann
    • Александр Зинченко впечатлил Пепа Гвардиолу. «Манчестер Сити» хочет продлить с ним контракт на улучшенных условиях

    [The Sun]

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  5. the2pac 15.03.2019 15:49 # the2pac
    ФИНАЛ:Манчестер Юнайтед-Ювентус

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  6. liverpool22 15.03.2019 15:47 # liverpool22
    Оо класс, Ливер чемпик!!! От души рад жеребьевке, из всех выскочек попалась менее выскочная команда.

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  7. the2pac 15.03.2019 15:47 # the2pac
    Барса сольется как сливалась Роме,счет не будет 1-4 конечно же,наверное 1-2 2-0

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  8. shymkentski 15.03.2019 15:47 # shymkentski
    Изейшество, до финала катком, там скорее Арсенал/Наполи...

    Ну и в ЛЧ супер жребий, особенно Барса МУ

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  9. pistolero-lfc 15.03.2019 15:46 # pistolero-lfc
    Сити и Тоттен за 10 дней сыграют между собой 3 раза.
    9 и 17 апреля в ЛЧ, и 20 апреля в АПЛ-очке)

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  10. kipeloff69 15.03.2019 15:45 # kipeloff69
    Ливерпуль - Бавария - 10 ЛЧ

    такое раз в 100 лет бывает

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  11. thegodfather 15.03.2019 15:43 # thegodfather
    Ренн 1 - 2 динамо киев
    Динамо Киев 3 - 1 ренн
    Просто оставлю это здесь

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  12. mc-od 15.03.2019 15:43 # mc-od
    Норм наванговал Тоттэнхэм для нас..)) Да и в целом, наша сетка что надо! Да и полуфинал с Ювентус, что более вероятно, легко должны проходить. Как по мне, Юве с Кристинкой более удобен для нас нежели Барса с Месси. Тот же Аякс вполне может пройти Юве.

    А так, как ни крути, Колбаскам выпал самый легкий соперник, так что не обосритесь там в Португалии. Я даже не знаю что на Фапли будет если не пройдете Порту.)) Но думаю, Ван Дик здесь без вопросов затащит.

    Пригородным достался самый сложный вариант. Даже против Месси притоплю за соседей, но здесь надежды никакой. Барса с Месси выиграет и полуфинал. Тут и ванговать нет нужды.

    Короче, финал МС - Барса. Можете скринить..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  13. el-tirador 15.03.2019 15:42 # el-tirador
    После жеребьевки уже не осталось сомнений. Клоп топ. Самый топовый ротатор в истории ротаций.

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  14. kipeloff89 15.03.2019 15:42 # kipeloff89
    Барса - МЮ, победитель этой пары вернее всего выйдет в полуфинал

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  15. heyoung 15.03.2019 15:40 # heyoung
    Барса - МЮ, победитель этой пары вернее всего выиграет ЛЧ

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  16. kipeloff89 15.03.2019 15:39 # kipeloff89
    Барса - МЮ - 134 трофея на двоих
    Ливерпуль - Порто - 107 трофеев на двоих
    Аякс - Ювентус - 119 трофеев на двоих

    Мансити - Тоттнхэм - 11 трофеев на двоих
    мдааааааааааа

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  17. liverpo0ol 15.03.2019 15:39 # liverpo0ol
    Скузи братцы, долбоёбик дал прогноз аж до финала на ЛФК спмте спокойно, всех пройдем!

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  18. blackbirdofk 15.03.2019 15:35 # blackbirdofk
    Наполи занесли кое-куда, иначе как объяснить, что им какое-то лондонское говно попалось.

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  19. pistolero-lfc 15.03.2019 15:32 # pistolero-lfc
    Барса - МЮ - 8 ЛЧ между собой
    Ливерпуль - Порто - 7 ЛЧ
    Аякс - Ювентус - 6 ЛЧ

    Мансити - Тоттнхэм - 0 финалов ЛЧ
    мдааааааааааа

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  20. ba-29 15.03.2019 15:31 # ba-29
    Прикольно то что Йович гдавный герой успеха Айнтрахта в этом сезоне не сыграет, так как принадлежит Бенфике. Изи для Бенфики. А потом изи для Челси. Ну и финал с Наполи, Сарри знает там каждого игрока как облупленного. Можно в общем закуривать сигару, но не кожаную.

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