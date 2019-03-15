Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
В пятницу состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Представляющие Англию "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" узнали, с кем сыграют на этой стадии соревнования.
Как и хотел Жозе Моуриньо, без чисто английских противостояний не обошлось. "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Сити", а победитель этой пары выйдет в полуфинал на "Аякс" или "Ювентус".
Соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу стала грозная "Барселона", и если "красным дьяволам" вновь удастся преподнести сенсацию, то в 1/2 финала они поспорят с "Ливерпулем" или "Порту".
Добавим, что первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9-10 апреля, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Аякс" (Голландия) — "Ювентус" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия)
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
Тоттенхэм / Манчестер Сити — Аякс / Ювентус
Барселона / Манчестер Юнайтед — Ливерпуль / Порту
15.03.2019 14:20
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Последние комментарии:
• Первый матч играем в гостях, 9/10-го апреля, ответный - дома, 16/17-го апреля.
А уже 20-го апреля состоится матч всё с теми же «шпорами» в рамках АПЛ.
(ответить)
• 35-летний Даниэле Де Росси планирует завершить игровую карьеру в конце сезона из-за проблем со здоровьем.
Пеп Гвардиола дружит с футболистом и может предложить ему перейти на работу в академии «Манчестер Сити».
[Tuttosport]
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• По неофициальным данным, Александр Зинченко скоро подпишет новый 5-летний контракт с «Манчестер Сити».
Заслужил!
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• Александр Зинченко впечатлил Пепа Гвардиолу. «Манчестер Сити» хочет продлить с ним контракт на улучшенных условиях
[The Sun]
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ФИНАЛ:Манчестер Юнайтед-Ювентус
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Оо класс, Ливер чемпик!!! От души рад жеребьевке, из всех выскочек попалась менее выскочная команда.
(ответить)
Барса сольется как сливалась Роме,счет не будет 1-4 конечно же,наверное 1-2 2-0
(ответить)
Изейшество, до финала катком, там скорее Арсенал/Наполи...
Ну и в ЛЧ супер жребий, особенно Барса МУ
(ответить)
Сити и Тоттен за 10 дней сыграют между собой 3 раза.
9 и 17 апреля в ЛЧ, и 20 апреля в АПЛ-очке)
(ответить)
Ливерпуль - Бавария - 10 ЛЧ
такое раз в 100 лет бывает
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Ренн 1 - 2 динамо киев
Динамо Киев 3 - 1 ренн
Просто оставлю это здесь
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Норм наванговал Тоттэнхэм для нас..)) Да и в целом, наша сетка что надо! Да и полуфинал с Ювентус, что более вероятно, легко должны проходить. Как по мне, Юве с Кристинкой более удобен для нас нежели Барса с Месси. Тот же Аякс вполне может пройти Юве.
А так, как ни крути, Колбаскам выпал самый легкий соперник, так что не обосритесь там в Португалии. Я даже не знаю что на Фапли будет если не пройдете Порту.)) Но думаю, Ван Дик здесь без вопросов затащит.
Пригородным достался самый сложный вариант. Даже против Месси притоплю за соседей, но здесь надежды никакой. Барса с Месси выиграет и полуфинал. Тут и ванговать нет нужды.
Короче, финал МС - Барса. Можете скринить..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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После жеребьевки уже не осталось сомнений. Клоп топ. Самый топовый ротатор в истории ротаций.
(ответить)
Барса - МЮ, победитель этой пары вернее всего выйдет в полуфинал
(ответить)
Барса - МЮ, победитель этой пары вернее всего выиграет ЛЧ
(ответить)
Барса - МЮ - 134 трофея на двоих
Ливерпуль - Порто - 107 трофеев на двоих
Аякс - Ювентус - 119 трофеев на двоих
Мансити - Тоттнхэм - 11 трофеев на двоих
мдааааааааааа
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Скузи братцы, долбоёбик дал прогноз аж до финала на ЛФК спмте спокойно, всех пройдем!
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Наполи занесли кое-куда, иначе как объяснить, что им какое-то лондонское говно попалось.
(ответить)
Барса - МЮ - 8 ЛЧ между собой
Ливерпуль - Порто - 7 ЛЧ
Аякс - Ювентус - 6 ЛЧ
Мансити - Тоттнхэм - 0 финалов ЛЧ
мдааааааааааа
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Прикольно то что Йович гдавный герой успеха Айнтрахта в этом сезоне не сыграет, так как принадлежит Бенфике. Изи для Бенфики. А потом изи для Челси. Ну и финал с Наполи, Сарри знает там каждого игрока как облупленного. Можно в общем закуривать сигару, но не кожаную.
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