В пятницу состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Представляющие Англию "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" узнали, с кем сыграют на этой стадии соревнования.

Как и хотел Жозе Моуриньо, без чисто английских противостояний не обошлось. "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Сити", а победитель этой пары выйдет в полуфинал на "Аякс" или "Ювентус".



Соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу стала грозная "Барселона", и если "красным дьяволам" вновь удастся преподнести сенсацию, то в 1/2 финала они поспорят с "Ливерпулем" или "Порту".



Добавим, что первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9-10 апреля, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Аякс" (Голландия) — "Ювентус" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия)

"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



Тоттенхэм / Манчестер Сити — Аякс / Ювентус

Барселона / Манчестер Юнайтед — Ливерпуль / Порту