Сульшер: "Мы не были дерьмом против "Арсенала"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда была вовсе не так уж плоха в проигранном матче против "Арсенала" в прошлый уикенд.

В прошлое воскресенье "канонирам" удалось прервать 12-матчевую беспроигрышную серию Сульшера в Премьер-Лиге, нанеся "красным дьяволам" поражение со счетом 2:0 и оттеснив их за пределы топ-4.



Однако Оле Гуннар отказывается признавать, что форма "Юнайтед" пошла на спад. По мнению норвежца, своей игрой "дьяволы" вполне заслуживали победу на "Эмирейтс".



"Тебя всегда судят по результатам, но мы провели хороший матч. Бывало, мы играли гораздо хуже, но побеждали, и это странная вещь в футболе, когда ты тренер".



"Можно взглянуть глубже, чем просто результат, и сказать, что это была хорошая игра и мы не получил заслуженного. Иногда же ты можешь сказать, что игра была плохой, но мы победили, и поэтому ты счастлив".



"Это так странно, этот матч против "Арсенала". Мы были очень расстроены результатом — это больнее всего".



"Мы не можем взглянуть на игру и сказать: "Мы были дерьмом". Не можем, потому что не были".



"Прошу прощения, просто такова правда. Буду честен и прям — мы не были дерьмом, и мы сыграли хорошо", — цитирует Сульшера Evening Standard.