Милнер не хочет попасть на английскую команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что хотел бы избежать встречи с другой английской командой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В данный момент "Ливерпуль" вместе с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" дожидается назначенной на пятницу жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Восьмерку четвертьфиналистов дополняют "Аякс", "Барселона", "Ювентус" и "Порту", и именно с одной из этих команд предпочел бы сыграть Милнер.



"Четыре команды в 1/4 финала — это замечательно для Англии. Если честно, я не хочу сыграть с кем-либо из других английских команд. Мы хотим продвинуться как можно дальше в этом соревновании".



"В предыдущие годы нас никогда не покидала уверенность, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Тем не менее, будучи топ-лигой, мы не имели такого большого представительства на этой стадии в Лиге Чемпионов".



"Каждая оставшаяся в соревновании команда — это хорошая команда. Мы знаем это. Люди видят "Порту" и "Аякс" в качестве более слабых команд, но они молоды и в прекрасной форме. Они заслуженно здесь, и мы знаем, что это тяжелые соперники", — цитирует Милнера Sky Sports.