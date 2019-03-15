Милнер не хочет попасть на английскую команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Джеймс Милнер Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что хотел бы избежать встречи с другой английской командой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В данный момент "Ливерпуль" вместе с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" дожидается назначенной на пятницу жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Восьмерку четвертьфиналистов дополняют "Аякс", "Барселона", "Ювентус" и "Порту", и именно с одной из этих команд предпочел бы сыграть Милнер.

"Четыре команды в 1/4 финала — это замечательно для Англии. Если честно, я не хочу сыграть с кем-либо из других английских команд. Мы хотим продвинуться как можно дальше в этом соревновании".

"В предыдущие годы нас никогда не покидала уверенность, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Тем не менее, будучи топ-лигой, мы не имели такого большого представительства на этой стадии в Лиге Чемпионов".

"Каждая оставшаяся в соревновании команда — это хорошая команда. Мы знаем это. Люди видят "Порту" и "Аякс" в качестве более слабых команд, но они молоды и в прекрасной форме. Они заслуженно здесь, и мы знаем, что это тяжелые соперники", — цитирует Милнера Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2019 09:00

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  1. lfc-in-my-heart 15.03.2019 09:52 # lfc-in-my-heart
    Надоело все время драть манчестерских путан, хочется разнообразия. Итальяночку или Испаночку. Немка понравилась, блоуджобит хорошо!

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  2. blackdreamer 15.03.2019 09:51 # blackdreamer
    я думаю милнеру вообще похуй с кем играть
    тем более все команды по уровню ниже лфк
    пеп и его сучки
    или горлум
    или петушня которя сама не поняла как там оказалась

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  3. the2pac 15.03.2019 09:41 # the2pac
    ссыт от мумуки

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  4. gerrard08 15.03.2019 09:35 # gerrard08
    Конечно, хочется экзотики какой-то, с этими 3 даунскими командами играем постоянно.

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  5. qwerd 15.03.2019 09:13 # qwerd
    На кого точно не стоит попадать - Сити и Барса.

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  6. januzaj00 15.03.2019 09:12 # januzaj00
    Если честно, я не хочу сыграть с кем-либо из других английских команд. Мы хотим продвинуться как можно дальше в этом соревновании".

    Источник: http://fapl.ru/posts/69429/

    Очкует портовый обрыган

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