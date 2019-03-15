Милнер не хочет попасть на английскую команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что хотел бы избежать встречи с другой английской командой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
В данный момент "Ливерпуль" вместе с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" дожидается назначенной на пятницу жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Восьмерку четвертьфиналистов дополняют "Аякс", "Барселона", "Ювентус" и "Порту", и именно с одной из этих команд предпочел бы сыграть Милнер.
"Четыре команды в 1/4 финала — это замечательно для Англии. Если честно, я не хочу сыграть с кем-либо из других английских команд. Мы хотим продвинуться как можно дальше в этом соревновании".
"В предыдущие годы нас никогда не покидала уверенность, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Тем не менее, будучи топ-лигой, мы не имели такого большого представительства на этой стадии в Лиге Чемпионов".
"Каждая оставшаяся в соревновании команда — это хорошая команда. Мы знаем это. Люди видят "Порту" и "Аякс" в качестве более слабых команд, но они молоды и в прекрасной форме. Они заслуженно здесь, и мы знаем, что это тяжелые соперники", — цитирует Милнера Sky Sports.
15.03.2019 09:00
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Надоело все время драть манчестерских путан, хочется разнообразия. Итальяночку или Испаночку. Немка понравилась, блоуджобит хорошо!
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я думаю милнеру вообще похуй с кем играть
тем более все команды по уровню ниже лфк
пеп и его сучки
или горлум
или петушня которя сама не поняла как там оказалась
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ссыт от мумуки
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Конечно, хочется экзотики какой-то, с этими 3 даунскими командами играем постоянно.
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На кого точно не стоит попадать - Сити и Барса.
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Если честно, я не хочу сыграть с кем-либо из других английских команд. Мы хотим продвинуться как можно дальше в этом соревновании".
Источник: http://fapl.ru/posts/69429/
Очкует портовый обрыган
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