Ван Дейк ожидает встречи с другим английским клубом в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предсказал, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов его команда столкнется с другим представителем Премьер-Лиги.

Обыграв "Баварию" в Мюнхене со счетом 1:3, "красные" присоединились к компании "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в 1/4 финала элитного европейского турнира, и жеребьевка этой стадии пройдет уже в пятницу.



Помимо английской четверки, жеребьевки также ожидают "Ювентус", "Барселона", "Порту" и "Аякс". Вице-капитан "Ливерпуля" не отказался бы побывать у себя на родине, но все-таки ожидает, что покидать Англию его команде не придется.



"Мне совершенно все равно, с кем играть, правда. Но мы, наверное, снова попадем на английский клуб, как и в прошлом году".



"Аякс"? Это был бы славный матч, но и сложный тоже, потому что "Аякс" великолепно выступает в Лиге Чемпионов", — сообщил Ван Дейк Veronica TV.