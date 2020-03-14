Ван Дейк ожидает встречи с другим английским клубом в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предсказал, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов его команда столкнется с другим представителем Премьер-Лиги.

Обыграв "Баварию" в Мюнхене со счетом 1:3, "красные" присоединились к компании "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в 1/4 финала элитного европейского турнира, и жеребьевка этой стадии пройдет уже в пятницу.

Помимо английской четверки, жеребьевки также ожидают "Ювентус", "Барселона", "Порту" и "Аякс". Вице-капитан "Ливерпуля" не отказался бы побывать у себя на родине, но все-таки ожидает, что покидать Англию его команде не придется.

"Мне совершенно все равно, с кем играть, правда. Но мы, наверное, снова попадем на английский клуб, как и в прошлом году".

"Аякс"? Это был бы славный матч, но и сложный тоже, потому что "Аякс" великолепно выступает в Лиге Чемпионов", — сообщил Ван Дейк Veronica TV.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 20:00

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  1. liverfun 14.03.2019 20:17 # liverfun
    в команде в плане прогнозов самый успешный фирмино, все, что предсказывает сбывается. в прошлом сезоне захотел в 1/4 сити, и ливерпуль его получил, интересно его мнение тоже.
    вообще ван дейк верно говорит, не важно с кем играть, но все же хотелось бы клуб из другой лиги

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  2. blackdreamer 14.03.2019 20:15 # blackdreamer
    должны попадать на любимых сучек клоппа

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  3. romka777 14.03.2019 20:07 # romka777
    Ювентус аякс,барселона порту

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  4. hammersmith 14.03.2019 20:02 # hammersmith
    Veronica TV

    Источник: http://fapl.ru/posts/69421/

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