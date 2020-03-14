Ван Дейк ожидает встречи с другим английским клубом в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предсказал, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов его команда столкнется с другим представителем Премьер-Лиги.
Обыграв "Баварию" в Мюнхене со счетом 1:3, "красные" присоединились к компании "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в 1/4 финала элитного европейского турнира, и жеребьевка этой стадии пройдет уже в пятницу.
Помимо английской четверки, жеребьевки также ожидают "Ювентус", "Барселона", "Порту" и "Аякс". Вице-капитан "Ливерпуля" не отказался бы побывать у себя на родине, но все-таки ожидает, что покидать Англию его команде не придется.
"Мне совершенно все равно, с кем играть, правда. Но мы, наверное, снова попадем на английский клуб, как и в прошлом году".
"Аякс"? Это был бы славный матч, но и сложный тоже, потому что "Аякс" великолепно выступает в Лиге Чемпионов", — сообщил Ван Дейк Veronica TV.
14.03.2019 20:00
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в команде в плане прогнозов самый успешный фирмино, все, что предсказывает сбывается. в прошлом сезоне захотел в 1/4 сити, и ливерпуль его получил, интересно его мнение тоже.
вообще ван дейк верно говорит, не важно с кем играть, но все же хотелось бы клуб из другой лиги
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должны попадать на любимых сучек клоппа
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Ювентус аякс,барселона порту
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Veronica TV
Источник: http://fapl.ru/posts/69421/
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