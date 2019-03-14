Клопп уверен, что "Ливерпуль" вернулся в элиту европейского футбола

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что победой над "Баварией" его клуб снова заставит считаться с собой как с грозной силой в европейском футболе.

Накануне вечером "красные" в убедительной манере одержали победу над "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:3. Большую часть поединка "Ливерпуль" действовал первым номером, поэтому такой результат против такого соперника Клопп считает важным событием.



"Это большой вечер для нас. Мы установили планку для "Ливерпуля", для этого удивительного клуба, объявив о возвращении на международный пейзаж футбола топ-уровня. Все мы думаем, что здесь нам и место, поэтому я очень доволен результатом. Я знал, что у нас есть шансы, и парни воплотили это в реальность. Это было блестяще, абсолютно блестяще".



"В мировом футболе есть некоторые места, где — будь ты хоть "Манчестер Сити", "Реалом" ил "Барселоной" — ты не ожидаешь победить. Здесь именно такое, тяжелое для выездов место. Мы держали их на расстоянии от своих ворот. Мне показалось, что возле нашей штрафной не было большого количества моментов".



"Ты всегда должен искать различные пути, чтобы побеждать, и сегодня мы их нашли. Это вызывает у меня чувство гордости, и я правда думаю, этот клуб заслуживает, чтобы с ним считались. Мы вернулись. Это хорошо, но давайте продолжим", — цитирует Клоппа The Telegraph.