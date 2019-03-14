Клопп уверен, что "Ливерпуль" вернулся в элиту европейского футбола

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что победой над "Баварией" его клуб снова заставит считаться с собой как с грозной силой в европейском футболе.

Накануне вечером "красные" в убедительной манере одержали победу над "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:3. Большую часть поединка "Ливерпуль" действовал первым номером, поэтому такой результат против такого соперника Клопп считает важным событием.

"Это большой вечер для нас. Мы установили планку для "Ливерпуля", для этого удивительного клуба, объявив о возвращении на международный пейзаж футбола топ-уровня. Все мы думаем, что здесь нам и место, поэтому я очень доволен результатом. Я знал, что у нас есть шансы, и парни воплотили это в реальность. Это было блестяще, абсолютно блестяще".

"В мировом футболе есть некоторые места, где — будь ты хоть "Манчестер Сити", "Реалом" ил "Барселоной" — ты не ожидаешь победить. Здесь именно такое, тяжелое для выездов место. Мы держали их на расстоянии от своих ворот. Мне показалось, что возле нашей штрафной не было большого количества моментов".

"Ты всегда должен искать различные пути, чтобы побеждать, и сегодня мы их нашли. Это вызывает у меня чувство гордости, и я правда думаю, этот клуб заслуживает, чтобы с ним считались. Мы вернулись. Это хорошо, но давайте продолжим", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1410

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. papka-legend 14.03.2019 09:10 # papka-legend
    нравится мне, что Клопп становится стратегом и начинает действовать исходя из ситуации. Вчера матч прошёл полностью под контролем Ливерпуля. Робертсон временами терял позицию, за что и поплатился голом и жёлтенькой

    (ответить)

  2. gin 14.03.2019 08:34 # gin
    Да, Бавария была просто никакой вчера

    (ответить)

  3. alexomck 14.03.2019 08:24 # alexomck
    верно, это не Сити какой-то выбить.

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 14.03.2019 08:17 # pistolero-lfc
    абсолютно согласен с Клоппом. Прошлый сезон многие считали, что Ливерпулю где-то повезло и на кураже команда дошла до финала и разумеется проиграла в финале из-за неопытности состава в ЛЧ. Но в этом сезоне, выйдя из группы смерти и пройдя Баварию в Плей-офф ЛЧ, Ливерпуль вполне может заявлять, что он вернулся в Элиту мирового футбола.
    Кстати, привет Гвардиоле, который хотел вылета Ливерпуля из ЛЧ и какому-то Гарику, который советовал Ливерпулю вылететь из ЛЧ,Ю бгггггг))

    (ответить)

  5. akadam 14.03.2019 08:17 # akadam
    17 марта с "дачниками".

    (ответить)

  6. chebrec 14.03.2019 08:08 # chebrec
    Ехехехехехехехе нормально

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: