Бернарду Силва хочет доказать, что Гвардиола не прав
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что игроки его команды жаждут доказать тренеру Хосепу Гвардиоле свою способность выиграть Лигу Чемпионов.
Перед ответным матчем 1/8 финала против "Шальке-04" Гвардиола назвал свою команду "тинейджерами Лиги Чемпионов". Каталонец говорил, что "Сити" не хватает опыта и истории, чтобы тягаться с другими европейскими тяжеловесами.
Однако Силва, забивший один из семи голов "горожан" в ворота "Шальке-04" на "Этихад", не согласен с Гвардиолой и верит, что "Сити" может пройти весь путь до конца.
"Конечно, мы постараемся доказать, что он не прав. Мы знаем, что это сложное соревнование, особенное соревнование, где ты противостоишь лучшим командам в Европе, но мы, игроки, хотим доказать, что он ошибается насчет нас".
"Замечательно, что мы победили и прошли дальше, но совсем нет ощущения, что по сумме матчей счет 10:2. Первый матч в Германии был очень сложным. Мы выиграли, но могли и проиграть. Мы играли вдесятером заключительные 30 минут".
"Так что эти два матча против "Шальке-04" был не такими простыми, как некоторые люди могут подумать, но 7:0 — это действительно хороший результат для нас", — цитирует Силву Sky Sports.
13.03.2019 21:00
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