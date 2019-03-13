Бернарду Силва заключил новый контракт с "Сити"

Полузащитник Бернарду Силва заключил с "Манчестер Сити" новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

В 2017 году "горожане" приобрели Бернарду у "Монако" за 43 миллиона фунтов. С тех пор Силва добился значительного прогресса, а в этом сезоне стал определяющим игроком команды.



Достаточно сказать, что в этой кампании 24-летний португалец принял участие уже в 40 матчах с учетом всех соревнований. На "Этихад" резонно посчитали, что своей игрой Силва заслужил награду.



Таким образом, Бернарду получил новый долгосрочный контракт, который, как предполагает Daily Mail, увеличил его зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю.



"Для меня честь продлить сотрудничество с "Манчестер Сити". Этот клуб обеспечивает тебя всем, в чем нуждается игрок, чтобы реализовать свои амбиции, и я не хочу быть где-либо еще".



"Как только я услышал, что "Сити" хочет сохранить меня на более длительный срок, я без колебаний согласился. Я люблю клуб, тренера, игроков и фанатов здесь".



"Я в восторге от нашего игрового стиля, и я жажду завоевать еще больше трофеев, С "Сити" мои шансы на это максимальны", — сообщил Силва.



Добавим, что Силва стал уже 11-м игроком, продлившим сотрудничество с "Сити" с января 2018.